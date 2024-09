É com Sean “Diddy” Combs que o MeToo chega ao hip-hop?

Um “muro de silêncio”. Um “segredo às claras”. Acordos de confidencialidade. Poder, dinheiro e celebridade. Uma organização empresarial que alegadamente serve de suporte a actividades sexuais que de forma frequente lesam ou usam mulheres ou pessoas da comunidade LGBTQI+. Às acusações cíveis de violência doméstica que visavam o rapper e empresário do hip-hop e do luxo Sean “Diddy” Combs, juntaram-se acusações criminais federais de extorsão e organização criminosa que levaram à detenção, há uma semana, do autor de Can't nobody hold me down. Agora, surge de novo a pergunta: é este o momento #MeToo do hip-hop?

