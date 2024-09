Do terramoto de Lisboa à extensão da plataforma continental de Portugal, com Luís Rodrigues Costa

O nosso convidado é Engenheiro Químico-Industrial e Engenheiro de Minas, formado no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Luís Rodrigues Costa iniciou a sua actividade profissional na exploração de minas de urânio, em subterrâneo e a céu aberto, assim como no tratamento de minérios. Ao longo de mais de 40 anos exerceu diversas funções no domínio da gestão e aproveitamento de recursos geológicos, tendo sido director do Serviço de Fomento Mineiro e presidente do Instituto Geológico e Mineiro.

É autor do livro “Relatividade Restrita”, saído em 2021 nas edições Sílabo. E também do muito recente livro “Terra, um planeta dinâmico”, saído na mesma editora. Este último tem um longo subtítulo: «Do terramoto de Lisboa à extensão da plataforma continental de Portugal na óptica da tectónica de placas”, tendo sido esta obra mais recente que deu o mote à nossa conversa.

