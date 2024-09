Cada português gasta 350 euros por ano em alimentos que acabam no lixo, alerta empresa

Dados da Eurostat indicam que Portugal é o quarto da UE em desperdício alimentar. Cada português desperdiça 2,38 kg de alimentos por semana e gasta 3,4% do orçamento anual em alimentos que não come.

Cada português gasta por ano 350 euros em alimentos que não come, desperdiçando 184 quilos de comida anualmente, recorda uma empresa que combate o desperdício e que lança a partir desta segunda-feira a "Semana sem Desperdício Alimentar".

A propósito do Dia Internacional da Consciencialização sobre a Perda e o Desperdício Alimentar, que se assinala no dia 29 de Setembro, a empresa Too Good to Go promove a partir desta segunda-feira e até ao próximo domingo, uma semana de sensibilização e mobilização da sociedade para o problema do desperdício. Foi por isso que criou a Semana sem Desperdício Alimentar cujo objectivo é "inspirar as pessoas a agir", disse Maria Tolentino, directora da Too Good to Go para Portugal.

Cada português desperdiça 2,38 quilos de alimentos por semana, alerta a plataforma de impacto social que combate o desperdício alimentar. Os dados estatísticos indicam que os 184 quilos de alimentos desperdiçados por ano per capita fazem de Portugal o quarto país da União Europeia que mais desperdiça. "Estes resíduos alimentares geram mais de seis quilos de dióxido de carbono e o desperdício desnecessário de 1928 litros de água por cada português, numa semana", alerta a entidade num comunicado.

Baseando a análise nos dados do Eurostat, a Too Good To Go destaca que cada pessoa desperdiça por mês mais de 10 quilos de comida. E a empresa faz mais contas: se cada português desperdiça em casa 336 euros em comida por ano, e se cada um gasta em média, em alimentação e bebidas, 3091 euros por ano, então 3,4% deste orçamento "é gasto em alimentos que estão a ser desperdiçados" todos os anos.

"Num contexto em que a preocupação com o nosso planeta e o ambiente se está a tornar uma prioridade, e o custo de vida é cada vez mais significativo, reduzir o desperdício é uma urgência", salienta a plataforma no comunicado.

Na semana contra o desperdício, uma iniciativa que envolve nove dos 19 países onde opera a Too Good to Go, as pessoas são convidadas a seguir um conselho diário a ser posto em prática em casa. A empresa também sensibiliza e fornece informação e conteúdos às marcas e estabelecimentos com os quais trabalha.

Num manifesto público, a empresa também pede que o combate ao desperdício alimentar seja uma prioridade na agenda política. O manifesto defende três medidas: a definição de objectivos "concretos e ambiciosos de redução de resíduos" a nível nacional, a contabilização dos resíduos ao longo de toda a cadeia de valor, e o estabelecimento de uma hierarquia obrigatória para "alcançar reduções e resultados tangíveis e eficazes".

No documento, a Too Good to Go diz estar ciente de que as empresas podem ser um grande agente de impacto, mas frisa que a legislação, "e tudo relacionado com aspectos regulamentares", pode "acelerar significativamente as soluções".

A empresa, criada na Dinamarca em 2016 quando um grupo de amigos viu ser deitada fora toda a comida que não tinha sido consumida num restaurante, faz, através de uma aplicação, a ligação entre consumidores e restaurantes, supermercados, mercearias e hotéis, permitindo aos utilizadores comprar a preços mais baixos produtos que não iam ser usados. Este Dia Internacional da Consciencialização sobre a Perda e o Desperdício Alimentar foi proclamado pela Resolução 74/209 da Assembleia Geral da ONU em 19 de Dezembro de 2019.