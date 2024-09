Califórnia processa Exxon por poluição global de plástico

A Califórnia intentou uma acção judicial contra o gigante petrolífero Exxon Mobil pelo seu alegado papel na poluição global por resíduos plásticos, anunciou o seu procurador-geral na segunda-feira. Falando num evento durante a Semana do Clima na cidade de Nova Iorque, o Procurador-Geral da Califórnia, Rob Bonta, disse que o Estado processou a Exxon depois de concluir uma investigação de quase dois anos que, segundo ele, mostrou que a Exxon estava a enganar deliberadamente o público sobre as limitações da reciclagem.

A investigação reflecte os anteriores inquéritos da Califórnia sobre os alegados esforços da indústria petrolífera para enganar o público sobre as alterações climáticas. Bonta disse que o seu gabinete quer especificamente informações sobre a promoção pela Exxon da sua tecnologia de "reciclagem avançada", que utiliza um processo chamado pirólise para transformar plástico difícil de reciclar em combustível. Bonta afirmou que o lento progresso da tecnologia era um sinal do engano contínuo da Exxon.

“A acção judicial de hoje mostra o quadro mais completo até à data do engano de décadas da ExxonMobil e pedimos ao tribunal que responsabilize totalmente a ExxonMobil pelo seu papel na criação activa e no agravamento da crise da poluição dos plásticos através da sua campanha de engano”, afirmou Bonta num comunicado. O deputado afirmou que pretende pôr termo às “práticas enganosas” da empresa e procura obter um fundo de redução e sanções civis pelos danos infligidos pela poluição por plásticos na Califórnia.

A Exxon rejeita as alegações de que engana o público sobre as limitações da reciclagem de plásticos ou sobre as alterações climáticas. A Exxon é o maior produtor mundial de resinas utilizadas para plásticos de utilização única, de acordo com um relatório publicado no ano passado pela Fundação Minderoo, com as consultoras Wood Mackenzie e Carbon Trust.

A acção judicial da Califórnia surge antes da última ronda de negociações do tratado global sobre plásticos, que terá lugar em Busan, na Coreia do Sul, no final do ano. Nessas conversações, os países estão divididos quanto ao facto de o tratado dever impor limites à produção de plástico, uma posição a que a Exxon e a indústria petroquímica mundial se opõem. No mês passado, os Estados Unidos disseram que apoiam um tratado concebido para reduzir a produção mundial de plástico.