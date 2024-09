Cuidados com pets vão de banho a atendimento médico em casa

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O mercado global pet cresce a uma taxa de 8,5% ao ano. Apenas na Europa, isso significa, segundo a Cognitive Market Research – uma empresa de pesquisas de mercado e consultoria com sede nos Estados Unidos –, vendas de aproximadamente 6 bilhões de euros.

De olho no mercado português de produtos para pets, os imigrantes brasileiros não desperdiçaram a oportunidade. Afinal, os brasileiros têm experiência: atualmente, o Brasil é considerado o segundo maior mercado mundial do setor.

Exemplo disso é a história do casal Rafael, 55, advogado e administrador, e Fernanda Granella, 50 anos, médica veterinária. Depois de seis assaltos, quatro deles à mão armada, o casal, que tem um filho adolescente, deixou Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e desembarcou em Portugal.

Foto Rafael e Fernanda Granella trabalham com banho e tosa de pets Carlos Vasconcelos

Ainda no Brasil, o casal solicitou ao consulado português o visto de empreendedor e começaram a reunir os documentos indispensáveis para viver e trabalhar em Portugal. Abriram uma empresa, conta bancária, conseguiram documentos fiscais e tudo o que necessitavam para começar a trabalhar logo que chegassem, sem as dificuldades normalmente enfrentadas pelos imigrantes brasileiros em Portugal.

Tinham sido sócios de uma clínica veterinária na capital gaúcha durante 20 anos. Mas, pensando no futuro do filho, decidiram mudar em 2021. “Já conhecíamos Portugal e, aconselhados por pessoas que conheciam o país com mais detalhes, levamos o projeto adiante”, conta Rafael.

O projeto inicial era abrir uma clínica veterinária. Mas com a dificuldade para que o diploma de Fernanda fosse reconhecido, começaram com um estabelecimento em Miraflores de banho e tosa de cães, o Grooming Place, em que também eram vendidos produtos veterinários em março de 2023.

O negócio deu certo, tão certo que já pensam em ampliar o investimento. A receita do sucesso, conta Fernanda, é “o amor pelos bichos e a vontade de trabalhar com eles”.

Segundo Fernanda, a opção por uma loja foi o resultado das barreiras que enfrentou para exercer sua profissão, entre as quais a validação do diploma e a adaptação curricular – o que poderia significar ter que voltar a estudar numa universidade portuguesa. Trata-se de um processo que pode levar muito tempo e, além de tudo, é bastante dispendioso. “Resolvi me reinventar e voltar a trabalhar com os animais, mas de outra maneira”, diz.

Granella acrescenta que o resultado o surpreendeu muito bem e o retorno está sendo gratificante. Apesar de ser um mercado concorrido, ele esclarece que, no segmento que escolheram para trabalhar, ainda há muito a progredir. “Pet shops há muitos, além do que é comercializado na internet, mas a prestação do serviço ainda é fraca”, afirma.

A prova de que estão oferecendo um serviço de qualidade, segundo Granella, tiveram logo que abriram o pet shop: “O telefone não demorou e começou a tocar”, conclui.

Atendimento em domicílio

Com o aumento da imigração brasileira, o serviço de atendimento de animais em domicílio foi outra modalidade de investimento que teve grande aceitação. A iniciativa se tornou uma das mais solicitadas no mundo pet e, atualmente, os clientes brasileiros correspondem a 20% do movimento da empresa Veterinário Sobre Rodas.

Foto Diogo Campos e Catarina Marques atendem pets em domicílio Carlos Vasconcelos

A ideia veio da China. No final de 2017, o casal de médicos veterinários Diogo Campos, 36, e Catarina Marques, 36, conheceu o serviço durante uma visita ao oriente. Como já trabalhavam com animais em uma clínica no Estoril, resolveram investir no negócio e, em 2018, deram início ao projeto.

Começaram timidamente, com baixo investimento nas redes sociais. As primeiras visitas a residências ocorreram em janeiro de 2019.

A virada para o sucesso foi durante a pandemia. Isso porque o serviço guardava distância das pessoas, como era a orientação dos órgãos de saúde pública. Atualmente possuem três clínicas e contrataram mais profissionais para os municípios de Lisboa, Porto e Aveiro, além de terem sucursais na zona de Algarve.

O sucesso do empreendimento chamou a atenção da seguradora Fidelidade que, em 2023, adquiriu 88% da empresa do casal. De acordo com Campos, a meta estabelecida é de crescimento de cerca de dez vezes, em relação ao faturamento de 1,25 milhão de euros obtido em 2023. O trabalho inclui ainda o agendamento de vacinas e a preparação de documentos para viagens internacionais de animais.

Além do serviço “veterinário sobre rodas”, a empresa criou o seguro pet, que cobre o atendimento médico e ambulatorial. Também possui um hotel/creche, em Sintra, com 50 cães hospedados e, em breve, vão abrir lojas de banho e tosa e novas unidades em Santa Maria da Feira, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Leiria e Coimbra, estas duas últimas ainda em planejamento.