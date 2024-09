“Ela é uma boa pessoa e muito trabalhadora”, diz pai da brasileira que sumiu

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

Militar reformado no Brasil, o pai da brasileira Natalie, de 38 anos, que desapareceu na tarde de sábado (21/09) em um restaurante de Cacilhas, bairro de Almada, em Portugal, disse que a filha “é uma boa pessoa e muito trabalhadora”. Ela é enfermeira em um hospital privado em Coimbra, Centro de Portugal, onde moram. O pai, natural do Rio de Janeiro, está inconformado com o sumiço da filha, que desapareceu quando ela foi ao banheiro do restaurante. Os dois estavam comemorando o aniversário dele.

Funcionários do restaurante onde os dois almoçavam quando Natalie sumiu contaram ao PÚBLICO Brasil que o pai da brasileira afirmou, em depoimento a agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que a filha nunca demonstrou nenhum comportamento estranho e que não tinha problemas psiquiátricos. “Sempre foi uma pessoa muito tranquila, ciente de suas responsabilidades”, ressaltou ele, segundo quem acompanhou a conversa. “Esse sumiço dela está muito estranho”, frisou ele.

Durante o almoço — pai e filha chegaram ao restaurante por volta das 16h —, o clima era de descontração entre eles, que, assim que chegaram ao restaurante, pediram para se sentarem em uma mesa onde pudessem ficar de frente para uma televisão. Ela pediu um suco de laranja, que ficou intocado, e comeu um robalo escalado com batatas cozidas. O pai almoçou uma dourada com batatas e salada. “Ela me disse que era aniversário do pai. Que tinham ido antes ao Cristo Rei e, depois, decidiram almoçar, pois voltariam para Coimbra de trem à 20h”, detalhou o funcionário que atendeu os dois.

Polícia procura

Pouco depois de meia hora de pai e filha chegarem ao restaurante, Natalie se levantou dizendo que iria ao banheiro e retornaria logo. O pai concordou com a cabeça. Nem passaria pelo pensamento dele a possibilidade de a filha sumir, afinal, ela tinha deixado tudo na mesa: o telefone celular, a bolsa com os documentos e uma pequena mochila. O pai só acionou os funcionários do restaurante uma hora depois do desaparecimento da filha. “Perguntei se ela havia saído para fumar e ele me disse que ela não fumava”, acrescentou o funcionário, que pediu para não ser identificado. “Foi um susto grande. O restaurante estava movimentado. Perguntamos como uma pessoa poderia sumir de repente, sem ninguém ver”, emendou.

A dona do restaurante, que também pediu anonimato ao falar com o PÚBLICO Brasil, assinala que chegou a levantar a possibilidade de a brasileira ter sido sequestrada. “Ele me disse que tudo era possível, mas que achava tudo muito estranho”, afirmou a empresária. “Perguntei, então, se ela poderia ter ido encontrar um namorado, mas o senhor me disse que o namorado da filha vive no Brasil”, ressaltou. “Enfim, estamos todos estarrecidos com o que aconteceu. Nós e os policiais procuramos por todos os lados para ver se a encontrávamos, mas vimos nenhum sinal dela”, disse.

A PSP está nas ruas à procura da brasileira. Nenhuma hipótese está descartada. O pai cedeu uma série de informações aos agentes, inclusive fotos da filha. O telefone dela, por sinal, estava sem bateria na hora do sumiço. Mas já foi carregado e está sendo periciado. A PSP só deve prestar informações oficiais sobre o caso na manhã de segunda-feira (23/09).