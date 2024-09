Miguel Albuquerque diz que recurso a denúncias anónimas abre portas ao populismo

O chefe do Governo Regional da Madeira reagiu às investigações que visam três secretários regionais, o presidente da Câmara Municipal da Calheta e o secretário-geral do PSD-Madeira.

O presidente do Governo Regional da Madeira considerou, este domingo, que o recurso a denúncias anónimas para fins políticos “só abre as portas ao populismo” e assegurou que mantém a confiança nos elementos do executivo alegadamente visados numa investigação.

“Isto só abre as portas ao populismo”, disse Miguel Albuquerque aos jornalistas, na visita que efectuou à Festa do Pêro, na freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, na zona oeste da Madeira.

Sobre notícias divulgadas por diversos órgãos de comunicação social que indicam que três secretários regionais (das Finanças, da Saúde e Protecção Civil e dos Equipamentos e Investimentos) também podem vir a ser constituídos arguidos no âmbito do processo “AB INITIO”, que foi desenvolvido, na terça-feira, na Madeira e que teve oito detidos, sendo nove os arguidos já conhecidos, o chefe do executivo madeirense defendeu ser necessário “parar com este processo” de recurso a denúncias anónimas.

“Porque este processo de fazer denúncias anónimas para fins políticos, estou a dizer o processo em geral do que se passa no país, vai levar, por um lado, a que não se crie a dialéctica política onde deve ser criada, no quadro parlamentar e dos partidos políticos, mas passe a se superiorizar os poderes judiciais para fazer política no sentido de descredibilizar as pessoas”, argumentou.

O líder social-democrata madeirense complementou que “isto são processos em que nos partidos democráticos ninguém ganha com isto”.

“Não vivemos numa democracia subvertida, mas numa, onde qualquer situação que decorre de qualquer denúncia, é despoletado um processo de averiguações”, disse.

Albuquerque insistiu que “não há qualquer ilegalidade nos financiamentos do PSD/Madeira”, o que pode ser comprovado pela verificação das contas pelo Tribunal Constitucional, adiantando que “os órgãos do Governo [Regional], no que diz respeito às matérias contratuais, cederam todos os elementos e está disponível para esclarecer tudo”.

No seu entender, “esta onda de populismos e indignação [nas redes sociais] é fatal para manter a democracia a funcionar”, acrescentando que é promovida por “forças disfuncionais que querem o poder” e recorrem “à utilização do poder judicial no sentido de atingir fins políticos”.

Também assegurou manter a confiança nos secretários regionais alegadamente visados neste processo, vincando: “Era o que faltava [não os manter nos cargos]. Iam ser afastados porquê? Que eu saiba, ninguém foi ouvido”.

No seu discurso na festa, aproveitou para enviar “um abraço” ao presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, que foi detido, na terça-feira, no âmbito deste processo e depois colocado em liberdade após primeiro interrogatório.

“Ele não precisa de ninguém para o defender porque o povo do concelho da Calheta conhece-o muito bem. Sabe que é um homem afável, honesto, íntegro, que sabe falar com o povo e tem uma obra fantástica ao serviço da nossa população”, opinou.

No âmbito da investigação “AB INITIO” foram detidos o presidente da Câmara Municipal da Calheta e também da Associação de Municípios da Madeira, Carlos Teles, o presidente do conselho directivo do Instituto da Administração de Saúde da Madeira (Iasaúde), Bruno Freitas, o ex-secretário regional da Agricultura Humberto Vasconcelos, o antigo director da Agricultura e Desenvolvimento Regional Paulo Santos, duas funcionárias deste mesmo departamento do Governo Regional e os empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega.

Foi também constituído arguido o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada.

Os detidos saíram todos em liberdade na quinta-feira, sujeitos a Termo de Identidade e Residência, proibição de contactarem uns com os outros e obrigados a avisar o tribunal em caso de se ausentarem da Madeira, mas sem confiscação de passaporte.

Apenas ao presidente do conselho consultivo do Instituto da Administração da Saúde da Madeira (Iasaúde), Bruno Freitas, foi decretada a suspensão do cargo público que desempenha.

Na terça-feira, a Polícia Judiciária desenvolveu uma operação na Madeira relacionada com suspeitas de criminalidade económica e financeira que denominou “AB INITIO”.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos.

Estão a ser investigados pelo menos 25 concursos efectuados entre 2020 e 2024, totalizando mais de um milhão de euros (sem IVA).