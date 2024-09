Inquérito de Estimação: Associação Vamos lá Madeira

É a primeira associação internacional do inquérito de estimação e foi criada por um entusiasta pela causa animal depois das primeiras férias na Madeira.

Chama-se Axel Kalleder, é alemão e decidiu fundar as associações Vamos lá Madeira na ilha e no país onde vive. A da Madeira, explica por email, surgiu em 2020 e “é uma espécie de filha” da associação alemã, que foi criada em 2014.

“A Vamos lá Madeira da Alemanha foi fundada porque, durante a nossa primeira visita à ilha, em 2012, vimos muitos animais de rua a sofrer e decidimos fazer alguma coisa. Começámos imediatamente a ajudar. A associação alemã surge dois anos depois”, acrescenta.

Na Alemanha, encontraram famílias definitivas para quase mil cães e gatos. Na Madeira esterilizaram mais de 500 animais de rua em parceria com veterinários locais e fazem visitas a escolas para mostrarem aos mais novos a importância de tratar bem um animal.

“Também criámos um banco alimentar para que as pessoas com menos recursos económicos possam alimentar os seus animais. Estamos em estreita colaboração com Vasco Gil, que vive no Funchal, e com as associações madeirenses Patinhas Felizes e com Ajuda Alimentar Cães.”

No total, adianta Axel Kallender, as duas associações Vamos lá Madeira contam com 30 voluntários que cuidam diariamente dos cães e gatos que resgatam até serem adoptados.

“O número de animais adoptados na Alemanha está a diminuir (em 2023 foram adoptados 25), porque são cada vez mais adoptados os da associação madeirense (em 2023 foram 140 os que encontraram uma casa)”, completa.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Punir os maus tratos. Acredito que todos os animais sencientes têm valor moral, independentemente da sua utilidade para os seres humanos, e os seus interesses mais básicos — como evitar o sofrimento — devem ter a mesma consideração que os interesses semelhantes dos seres humanos. Eles são seres, não coisas.

Um caso marcante

É impossível referir apenas um. Se tivesse de o fazer, escolheria o Bon, um cão que foi encontrado num caixote do lixo na Madeira com os irmãos. Tomámos conta deles e trouxemo-los todos para a Alemanha. O Bon foi acolhido pela minha mulher e por mim. Encontrámos uma família com uma criança gravemente deficiente, o Tom, que não era capaz de fazer nada sozinha.

O Bon foi treinado para ser um cão de assistência e pode dizer-se que é um anjo da guarda. É o melhor amigo do Tom e toma conta dele. Reconhece antecipadamente quando ele está a piorar, por exemplo, quando não consegue respirar sozinho. Era muito difícil prever situações destas antes da presença dele. A mãe do Tom estava constantemente com medo que ele se engasgasse.

Para mim, esta história mostra que um animal deitado fora num sítio pode salvar uma vida noutro sítio. Mas, como já foi referido, a história do Bon e do Tom é apenas uma de muitas que temos para contar.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Um animal é um membro da família. Por isso, aconselho os futuros tutores a pensarem em tudo aquilo em que pensariam se estivesse para chegar um novo membro à família.

Vamos lá Madeira Contactos verein@vamos-la.eu Site Instagram Facebook

Um projecto que tem de ser conhecido

Todos os projectos dedicados à causa animal são dignos de serem conhecidos. No caso da Vamos lá Madeira, como qualquer voluntário, não sou remunerado. Não me dedico a este trabalho pelo dinheiro.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Todos os voluntários das duas associações. Seria quase impossível enumerá-los todos. Não temos empregados e todo o dinheiro que recebemos dos nossos membros e doações (e o dinheiro que a associação portuguesa recebe desde há dois anos do Governo regional da Madeira) é gasto com os animais.

Além de todos os voluntários que fazem o trabalho, todas estas “pessoas anónimas” que dão todo o dinheiro são dignas de serem mencionadas.