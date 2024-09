Proteger David contra Golias

Partem o coração as imagens em que se veem os esforços da população a lutar contra o fogo. Admiro estas pessoas, que combatem as chamas com tudo o que podem; transportam baldes, usam ramos para apagar fogo rasteiro, carregam animais ao colo, acodem aos vizinhos, procuram soluções, pedem ajuda, gritam alertas. Se eu fosse uma delas, se visse o fogo a invadir a minha terra, decerto faria o mesmo. No entanto, acredito que isso nunca me devia ser pedido ou sequer de mim esperado. Claro que, num tempo de emergência, me caberia estar ativa e solidária, mas na retaguarda, onde também há tanto a fazer. Os bombeiros, inexcedíveis, contêm as populações, mantendo-as longe de perigo, enquanto, ao mesmo tempo, sabem que toda a ajuda é pouca, nesta versão literalmente infernal de David contra Golias.

