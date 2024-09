Barreto e o país

As crónicas de A. Barreto são sempre uma boa tese sobre o nosso Portugal. A de sábado é uma tese de mestrado. Talvez mesmo de doutoramento. Quem, depois de a ler, ainda não tiver percebido o país, a culpa não é do António Barreto nem do país, é só dele mesmo.

Jorge Mónica, Parede

Esse mal

O sionismo é e sempre foi colonial. Israel surgiu em 1948 sobre os rastos poeirentos de um milhão de palestinianos expulsos das suas casas. Muitos ainda conservam as chaves das portas das suas casas. Muitos ainda têm a esperança de voltar. Hoje, Israel é governado por radicais, alguns deles criminosos de guerra suspeitos. A cidadania israelita é, com raras excepções, indiferente ao sofrimento dos palestinianos. Muitos congratulam-se publicamente com a barbárie da guerra de Israel a Gaza.

O ataque desta semana no Líbano mostrou a arbitrariedade com que Israel trata as populações vizinhas. Alguns de nós disseram que tinha sido um ataque genial. Muitos já nos apercebemos de que Israel está desgovernado e que as consequências do desvario sionista vão sentir-se muito além do Médio Oriente.

Entre hipocrisia e silêncio, o Ocidente vai apoiando Israel. Os Estados Unidos são uma sociedade colonial e a Europa foi o berço do colonialismo. Há muitos ocidentais horrorizados com esta cumplicidade, mas outros entre nós mantêm-se firmes no apoio a Israel, o derradeiro projecto colonial do Ocidente. O colonialismo, esse mal da mente, recusa-se a desaparecer.

João Bettencourt, Bergen (Noruega)

Dia de luto nacional

O Governo decretou um dia de luto nacional por motivo das mortes causadas pelos incêndios destes dias. Já é habitual os governantes decretarem luto nacional pelas mais diversas calamidades que se vão sucedendo. Bem melhor seria que se empenhassem em evitá-las! E foram sete e não cinco as pessoas que morreram (duas por doença súbita, muito provavelmente pela aflição de temerem pelas suas vidas e haveres). Agora foram os incêndios. Mas com as chuvas que se prevêem para os próximos dias poderão ocorrer derrocadas que ocasionem deslizamentos de terras, podendo arrastar casas e interrompendo a circulação automóvel e/ou ferroviária.

Dias de luto nacionais não dão "o pão para a boca". Melhor fora que os governos procedessem de modo a que as famílias dos bombeiros que vão morrendo nestas e em idênticas circunstâncias continuassem, de imediato, a receber o salário que lhes vai faltar.

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Primeiro-ministro e incêndios

Não há dúvida de que ocorrências graves no país alteram, ou realçam, o bom senso e clarividência dos governantes. Na realidade, quando há dias o primeiro-ministro Luís Montenegro se dirigiu ao país, denunciando a actividade criminosa de incendiários, malfeitores e outros interesses que sobrevoam os incêndios, clamando à justiça para que exerça uma atenção redobrada para eliminarmos todos estes malfeitores que pairam sobre a nossa sociedade, mais parecia um discurso do famoso "Maduro" da Venezuela contra as forças reaccionárias que pretendem a sua eliminação. Até vai nomear uma comissão para apurar causas e efeitos, desconhecendo que já existe e está em actividade. Era desconhecida a sua existência, razão por que ainda não tinham sido despedidos.

Rui Pereira, Porto

Porque faltam professores?

A razão (a meu ver) é muito simples; faltam professores pelo mesmo motivo que faltam carpinteiros e outros profissionais da construção civil. Faltam pescadores, médicos, guardas prisionais, soldados nas Forças Armadas, etc.. Nas Forças Armadas faltam soldados, mas não faltam generais.

Faltam médicos, mas não faltam directores disto e daquilo de tal maneira que qualquer Governo, para acomodar os seus fiéis, tem que despedir uns quantos. Faltam professores, mas nunca faltaram deputados e assessores às carradas.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Ser bipolar

Cada vez mais, nesta sociedade de graves encruzilhadas, o ser humano passou a ser exponencialmente mais bipolar, sem ser especificamente do foro médico. Isto é, aparenta o que não é; faz o que não deve; engana o semelhante e até se engana a si. Fernando Pessoa diria que estávamos na presença de um fingidor. Então, na vida política, principalmente, o mister é desempenhado cheio de artimanhas. Promete-se tudo, para não se cumprir nada. Uma grande fatia de políticos é formada em Direito, bem como outras profissões, sem nunca ter o mínimo de introdução à política. É no que dá as actuais governanças: as ideologias passaram a caixas de Pandora.

José Amaral, Vila Nova de Gaia