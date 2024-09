Israel e Hezbollah trocam fogo pesado após ataque israelita no Líbano

As forças de Israel e do Hezbollah trocaram fogo pesado neste domingo, com os aviões de guerra israelitas a levarem a cabo o bombardeamento mais intenso no Sul do Líbano em quase um ano de guerra na região, e o movimento libanês a reivindicar ataques com rockets contra alvos militares no Norte de Israel.

O Exército israelita disse ter atingido cerca de 290 alvos do Hezbollah no sábado, e garantiu que vai continuar os seus ataques contra o movimento xiita, apoiado pelo Irão.

Na madrugada deste domingo, o Governo israelita encerrou as escolas e restringiu ajuntamentos em muitas zonas do Norte do país e nos Montes Golã, um território sírio ocupado por Israel desde 1967.

As sirenes israelitas soaram durante toda a noite quando vários rockets e mísseis foram disparados do Líbano e do Iraque, a maior parte dos quais foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de Israel, disseram os militares.

Os media israelitas noticiaram que vários edifícios foram atingidos directamente ou pela queda de destroços de mísseis, e os serviços de ambulância disseram ter tratado "alguns feridos ligeiros". Não há registo de mortes nem de ferimentos com gravidade.

O Hezbollah disse ter visado a base aérea israelita de Ramat David com dezenas de mísseis, em resposta ao "repetido ataque israelita contra o Líbano", segundo o grupo no seu canal do Telegram, na madrugada deste domingo.

Os sucessivos lançamentos de rockets pelo Hezbollah contra Ramat David, nas últimas horas, constituem o ataque mais profundo em território israelita que o grupo reivindicou desde o início das hostilidades.

Num comunicado, os combatentes iraquianos apoiados pelo Irão reivindicaram também um ataque com um drone contra Israel.

Escalada de ataques

Esta escalada nos ataques ocorre menos de 48 horas depois de um ataque aéreo israelita que matou 37 pessoas num subúrbio da capital libanesa, incluindo comandantes do Hezbollah e civis.

O Hezbollah, um poderoso grupo apoiado pelo Irão, disse que 16 dos seus membros — incluindo um líder de alta patente, Ibrahim Aqil, e outro comandante, Ahmed Wahbi — estão entre os mortos do ataque de sexta-feira, que foi o mais mortífero em quase um ano de conflito com Israel.

O Exército israelita disse ter atingido uma reunião clandestina de líderes das forças especiais do Hezbolla, a Radwan, e ter desmantelado quase completamente a sua cadeia de comando militar.

O ataque arrasou um edifício residencial de vários andares num subúrbio apinhado de gente e danificou um infantário, disse uma fonte de segurança do Líbano. Três crianças e sete mulheres estão entre os mortos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

O ataque de sexta-feira agravou fortemente o conflito e infligiu um novo golpe ao Hezbollah, após dois dias de atentados em que explodiram pagers e walkie-talkies utilizados pelos seus membros, e que também atingiram civis.

O número de mortos nestes ataques, que se crê terem sido perpetrados por Israel, subiu para 39, havendo registo de mais de três mil feridos. Até agora, Israel não confirmou nem negou o seu envolvimento.

Como primeira represália contra os ataques com engenhos explosivos, o Hezbollah anunciou neste domingo, no Telegram, o lançamento de rockets contra instalações militares e industriais israelitas.

Israel reagiu rapidamente, atacando alvos do Hezbollah no Líbano, segundo um comunicado do Exército israelita.

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse estar preocupado com a escalada, mas afirmou que o assassínio, por Israel, de um dos principais líderes do Hezbollah, foi um "golpe justo" no grupo, que Washington considera ser uma organização terrorista.

"Embora o risco de escalada seja real, acreditamos que existe também um caminho distinto para chegar ao fim das hostilidades e a uma solução duradoura, que faça com que as pessoas de ambos os lados da fronteira se sintam seguras", disse Sullivan aos jornalistas.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, cancelou uma viagem planeada à Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque.

Israel prepara-se para retaliação

O Hezbollah afirmou que continuaria a lutar contra Israel até que este aceitasse um cessar-fogo na sua guerra contra o Hamas, no enclave palestiniano de Gaza — desencadeada por um massacre liderado pelo Hamas no Sul de Israel, a 7 de Outubro de 2023.

As autoridades dos EUA dizem que é pouco provável que isso aconteça em breve. Israel quer que o Hezbollah cesse fogo e retire forças da região fronteiriça, aderindo a uma resolução da ONU assinada com Israel em 2006, independentemente de qualquer acordo em Gaza.

Antecipando uma retaliação, os militares israelitas restringiram as reuniões e elevaram o nível de alerta para os residentes das comunidades do Norte do país. O alerta estendeu-se até ao Sul da cidade costeira de Haifa, sinalizando que Israel pensava que o Hezbollah poderia atacar mais profundamente do que tem feito desde o início da guerra com o Hamas.

No Sul do Líbano, no sábado, testemunhas descreveram enormes explosões que iluminaram o céu nocturno e abanaram o chão quando Israel fez os seus ataques mais recentes.

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant — que na semana passada afirmou que Israel estava a lançar uma nova fase da guerra na fronteira a Norte — disse, na rede social X, que "a sequência de acções na nova fase continuará até que o objectivo seja alcançado: o regresso seguro dos residentes do Norte às suas casas."

Dezenas de milhares de pessoas abandonaram as suas casas em ambos os lados da fronteira entre Israel e o Líbano desde que o Hezbollah começou a disparar rockets contra Israel, em Outubro, em solidariedade com os palestinianos em Gaza.

Um comunicado de uma cimeira organizada pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, com os líderes do Japão, da Índia e da Austrália, sublinhou a necessidade de evitar que a guerra em Gaza "se agrave e se espalhe pela região", mas não mencionou especificamente o conflito Israel-Hezbollah.

Com pelo menos 70 pessoas mortas no Líbano na última semana, o número de mortos no país desde Outubro ultrapassou os 740, no pior conflito entre Israel e o Hezbollah desde a guerra de 2006.