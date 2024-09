Pilotos de barra garantem pré-reforma aos 61 anos com 75% do último salário

Greve marcada para esta segunda-feira foi desconvocada após novas negociações com as administrações portuárias.

Os pilotos de barra e portos desconvocaram neste domingo a greve prevista para começar segunda-feira, depois de analisarem, em plenário, uma nova proposta das administrações portuárias (AP). O fim da greve foi confirmado à agência Lusa por Eduardo Chagas, dirigente do sindicato Oficiaismar, que não revelou detalhes dos resultados alcançados.

Horas mais tarde, o Ministério das Infra-Estruturas e Habitação veio dar conta do acordo alcançado, referindo que “as administrações portuárias acordaram em proporcionar aos pilotos de barra o acesso à pré-reforma a partir dos 61 anos com 75% do último ordenado, algo que vinha a ser reivindicado pelas várias forças representativas há já algum tempo”.

Segundo a Lusa, os trabalhadores reivindicavam o acesso à pré-reforma a partir dos 60 anos e à reforma a partir dos 65, em função do risco e do desgaste da actividade.

“As administrações portuárias chegaram a acordo com os sindicatos representativos dos pilotos de barra e portos, tendo sido as propostas alcançadas alvo de acordo mútuo”, lê-se no comunicado.

O ministro das Infra-Estruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, citado no documento, diz que se congratula "com o entendimento alcançado e com o levantamento da greve agora anunciado, enaltecendo o esforço de diálogo das administrações portuárias e das estruturas representativas dos profissionais do sector”.

A decisão de desconvocação da greve foi tomada pelos pilotos em plenário convocado para este domingo, para analisar a nova proposta. A anterior tinha sido considerada “insuficiente”.

Depois de já terem realizado um período de greve, estava prevista uma nova paralisação a partir das 7h desta segunda-feira e até à mesma hora de quarta-feira. Estava ainda marcado um terceiro período de greve, previsto para entre 30 de Setembro e 2 de Outubro.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante (Oficiaismar)/Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e Sindicato de Capitães e Oficiais da Marinha Mercante (Sincomar).