Sporting vence Benfica e conquista Taça Ibérica de voleibol

“Leões” ganharam por 3-1 e sucederam no palmarés da competição aos espanhóis do CV Guaguas.

O Sporting conquistou neste domingo a Taça Ibérica em voleibol, ao derrotar o Benfica na final da prova, que se disputou em Matosinhos, por 3-1 (25-22, 18-25, 25-18, 25-22).

Num jogo equilibrado, o venezuelano Edson Valência esteve em alta no ataque dos “leões”, enquanto, do lado contrário, o oposto Felipe Banderó carregou as “águias” do ponto de vista ofensivo.

Com este triunfo, o Sporting sucede ao CV Guaguas (adversário que conseguiu afastar as meias-finais desta edição) no palmarés da competição.