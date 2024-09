Portugal fora do pódio no Mundial de hóquei em patins

Portugal terminou de forma inglória a participação no Campeonato do Mundo de hóquei em patins. Depois de ter sido afastado da final pela Espanha, no desempate por penáltis, a selecção nacional perdeu o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, diante da Itália (3-2), e ficou de fora do pódio.

Em Novara, a selecção da casa colocou-se em vantagem aos 16', por Alessandro Faccin, e Hélder Nunes desperdiçou pouco depois a oportunidade de empatar, de livre directo. Portugal voltaria para a marca de livre directo aos 19' e, à segunda, Gonçalo Alves igualou o encontro.

O intervalo não chegaria, porém, sem que os italianos se recolocassem em vantagem. Foi no último minuto, pelo stick de Davide Gavioli, que obrigou o adversário a correr mais riscos no segundo tempo.

Portugal voltaria e igualar o encontro aos 6' do segundo tempo, novamente por Gonçalo Alves, mas seis minutos mais tarde foi a vez de Gavioli também bisar.

Até ao final, ainda houve um penálti falhado por Gonçalo Alves e um livre directo desperdiçado por Davide Banini. A buzina final soou com um 3-2 no marcador, que arredou Portugal do pódio do Mundial.