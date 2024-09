Mundial de futsal: Portugal vence Marrocos e triunfa no Grupo E

A selecção portuguesa de futsal fechou no primeiro lugar o Grupo E do Campeonato do Mundo de futsal, que decorre no Uzbequistão. Diante de Marrocos, num jogo com duas equipas já apuradas para os oitavos-de-final do torneio, Portugal impôs-se por 4-1 e vai defrontar o Cazaquistão na fase a eliminar.

O que estava em causa nesta 3.ª jornada da fase de grupos era hierarquizar o primeiro e o segundo classificados. E Portugal deu mostras de querer resolver a questão tão depressa quanto possível. Frente a um adversário que abordou o encontro de forma especulativa, procurando atrair o rival para o meio-campo defensivo para depois atacar a profundidade, a selecção nacional rapidamente encontrou o caminho da baliza.

Aos 2', Erick Mendonça recebeu a bola de costas para a baliza, rodou e rematou com precisão e violência para o 1-0. Um golo que permitia esvaziar um pouco o balão da pressão e forçar Marrocos a expor-se um pouco mais, lançando as bases para a criação de mais espaços no meio-campo contrário.

Sempre equilibrada, a selecção portuguesa foi controlando o espaço e evitando aproximações perigosas do adversário, criando algum frisson em momentos de transição. Mas o segundo golo chegou já praticamente em cima do intervalo e de grande penalidade. Bruno Coelho enganou o guarda-redes e fixou o 2-0 no final da primeira parte.

No regresso dos balneários, Portugal teve o condão de imitar o que fizera no arranque do encontro e marcar rapidamente. Foi Bruno Coelho a bisar, num lance de completo desnorte do guarda-redes marroquino, que saiu da área para iniciar a construção e colocou a bolas nos pés do número 10 português, que se limitou a empurrar para a baliza deserta.

O conforto no marcador levou a selecção a baixar um pouco a intensidade e Marrocos, que já se dispunha em 1x2x1, foi forçando o ataque pelos corredores laterais. E depois de uma excelente intervenção do guarda-redes Edu, os marroquinos chegaram mesmo a um golo, num lance a dois tempos: El Mesrar começou por acertar no poste, mas a bola ressaltou-lhe novamente para os pés e, à segunda tentativa, reduziu a desvantagem.

É verdade que Portugal já antes poderia ter ampliado ainda mais o marcador, mas a vitória nunca esteve verdadeiramente em risco. E se algum tipo de dúvida subsistisse, Zicky Té acabou com ela aos 38 minutos, quando aproveitou um passe de bandeja de Fábio Cecílio para concluir com facilidade ao segundo poste.

Estava confirmado o triunfo, o primeiro lugar do Grupo E e o emparelhamento, nos oitavos-de-final, com o Cazaquistão, segundo classificado do Grupo D com os mesmos sete pontos da Espanha. Um frente a frente agendado para a próxima quinta-feira, em Andijã.