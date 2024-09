MotoGP: Bastianini surpreende Martín e vence GP da Emilia Romagna

Miguel Oliveira terminou no décimo lugar uma corrida em que Francesco Bagnaia abandonou a seis voltas do final, quando era terceiro.

Com uma ultrapassagem na última volta, o piloto italiano Enea Bastianini (Ducati) foi o primeiro a cortar a meta, este domingo, no Grande Prémio da Emilia Romagna, 14.ª prova do Campeonato do Mundo de MotoGP, com o espanhol Jorge Martín (Ducati) a beneficiar da queda de Francesco Bagnaia (Ducati) a seis voltas do fim para se destacar na liderança do Mundial de pilotos.

A seis corridas do final da temporada, a Ducati garantiu o sexto título da campeã de construtores, tendo chegado às 100 vitórias na classe-rainha.

O português Miguel Oliveira (Aprilia), que partiu de 12.º, terminou no 10.º lugar (a 31,891 segundos do vencedor) de uma prova marcada por um final em que Francesco Bagnaia caiu quando seguia em terceiro, acabando por sair de Misano a 24 pontos do líder, Jorge Martín.

O espanhol, que comandava a corrida, poderia ter capitalizado o abandono do italiano, mas Martín não lidou da melhor forma com a pressão exercida por Bastianini, colega de equipa de Bagnaia, que consumaria uma ultrapassagem arriscada na última volta, cortando a meta em primeiro apesar dos protestos de Martín, forçado a sair de pista e sem margem para responder.

Bastianini venceu pela segunda vez em 2024, tendo ultrapassado o multicampeão espanhol Marc Márquez (Ducati) na classificação geral. O Mundial prossegue no próximo fim-de-semana na Indonésia.