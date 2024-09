Hóquei em patins: Espanha conquista título mundial pela 18.ª vez

Selecção espanhola derrotou a Argentina por 2-1, na final do Campeonato do Mundo, e consolidou estatuto de equipa mais titulada.

A Espanha sagrou-se neste domingo campeã mundial de hóquei em patins, em Novara, em Itália, ao vencer na final por 2-1 a Argentina, detentora do troféu, e chegou ao seu 18.º título, mais dois do que Portugal.

A selecção espanhola, que eliminou Portugal nas meias-finais, teve um início de jogo demolidor e chegou cedo à vantagem de 2-0, com golos de Cesar Carballeira e Pau Bargalló, no primeiro e no terceiro minutos da partida, respectivamente.

O forte início dos espanhóis, bem defensivamente, a tapar todos os caminhos para a baliza defendida por Carles Grau, e eficaz na concretização, surpreendeu os sul-americanos, que na fase de grupos tinham empatado (4-4) com os portugueses.

A fechar a primeira parte, a 45 segundos da buzina para o intervalo, a Argentina reduziu a diferença para 2-1, por Lucas Ordoñez, e reentrou na luta pela revalidação do título que conquistou há dois anos em casa.

A segunda parte foi marcada pela amostragem de dois cartões azuis, um para cada lado, para o argentino Ezequiel Mena e para o espanhol Marc Grau, no mesmo minuto (28), e com as defesas a superiorizarem-se aos ataques, pelo que o resultado não se alterou.

Depois de ter terminado em quinto lugar no Mundial de 2022, após ter sido afastada pela França nos quartos-de-final, a Espanha sucede à Argentina e retoma em Itália o lugar mais alto do pódio pela 18.ª vez, mais duas do que Portugal, consolidando a sua posição cimeira.