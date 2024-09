Fórmula 1: Lando Norris dominador em Singapura

Corrida monótona, com Lewis Hamilton impedido de lutar pelo pódio no 350.º Grande Prémio da carreira por causa da estratégia da Mercedes.

Sem surpresa, Lando Norris (McLaren) dominou e conquistou este domingo o Grande Prémio de Singapura, 18.ª prova do calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, vencendo pela terceira vez em 2024 - depois de Miami e Países Baixos -, numa prova monótona e em que Max Verstappen (Red Bull) assegurou, a 20,945 segundos, o segundo lugar final e Oscar Piastri (McLaren) fechou o pódio.

Lewis Hamilton (Mercedes) foi impedido de lutar pelo 202.º pódio no 350.º Grande Prémio da carreira, depois de ter ultrapassado o registo de 100.000 quilómetros percorridos na Fórmula 1, perdendo, ainda a meio da corrida, para o companheiro George Russell, a posição conquistada na qualificação.

Tudo por causa da estratégia da Mercedes, tendo Lewis sido, além de Daniel Ricciardo (VCARB), o único a partir com pneus macios. Lewis perderia igualmente posições para Piastri e Leclerc devido à opção da equipa.

RACE CLASSIFICATION



Norris finishes 21 seconds ahead of Verstappen ?? #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/H68se4wI5C — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Partindo da pole position, Norris superou o estigma de nunca ter conseguido manter a liderança sempre que saiu do primeiro lugar da grelha de partida, beneficiando do pior arranque de Max Verstappen, do lado sujo da pista, para iniciar uma corrida sem oposição.

O britânico esteve na iminência de conseguir o primeiro grand-chelem (pole, vitória, liderança de início a fim e volta mais rápida) da carreira, mas Daniel Ricciardo trabalhou para a Red Bull e "roubou" a volta mais rápida ao inglês, com Verstappen a agradecer ao australiano, que poderá ter feito a última corrida pela segunda equipa da Red Bull.

Com 279 pontos, Norris reduziu, assim, para 52 pontos a diferença para Verstappen na classificação geral.

LANDO NORRIS WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX ??



The McLaren driver takes a brilliant lights-to-flag victory ?? Max Verstappen comes home in second place. Oscar Piastri takes the final podium place ??#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/UejoVb7EF5 — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Apesar de ter começado de macios, Hamilton não conseguiu bater Verstappen no arranque e acabou por não tirar partido dessa eventual vantagem. Na frente, a gestão de pneus começou muito cedo, com os pilotos a protegerem-se de um eventual safety car... que não apareceu (nem uma simples bandeira amarela), o que sucedeu pela primeira vez em 15 anos de Grandes Prémios de Singapura.

Com diferenças significativas a separarem os pilotos da frente, apenas um par de raspões da asa dianteira de Norris (a meio da prova, antes da paragem para troca de pneus e a 13 voltas do fim), provocou alguma apreensão na McLaren, que ainda foi à procura de um pódio para Oscar Piastri, garantido sem problemas.