Billy Horschel bisa no BMW PGA Championship

Norte-americano bateu no play-off em Londres, com um eagle, o n.º 3 mundial Rory McIlroy

Billy Horschel tornou-se neste domingo o primeiro golfista dos EUA com múltiplas vitórias no BMW PGA Championship, a prova-bandeira do DP World Tour – a primeira divisão do golfe profissional europeu –, no palco habitual do Wentworth Club, perto de Londres.

O jogador natural da Flórida, de 37 anos, actual 24.º mundial, bateu no desempate por morte súbita o sul-africano Thristan Lawrence e o norte-irlandês Rory McIlroy, num trio que concluiu as quatro voltas regulamentares empatado no topo com 268 pancadas, 20 abaixo do Par 72 do campo.

Os ingleses Matthew Baldwin e Aaron Rai e o italiano Matteo Manasero partilharam o quarto lugar com -17.

No primeiro buraco do play-off, no 18 (Par 5), Lawrence foi eliminado ao fazer par contra o birdie dos seus concorrentes.

No segundo buraco, novamente no 18, tanto Horschel como McIlroy acertaram o fairway e o green regularmente. Aqui, no entanto, o primeiro meteu o putt para concluir com eagle, já depois de o segundo ter falhado por pouco a sua tentativa.

Numa prova dotada com 8 milhões de euros em prémios, Horschel facturou 1,37 milhões pelo triunfo.

A primeira vitória de Billy Horschel no BMW PGA Championship tinha sido em 2021, ganhando então com a vantagem mínima sobre o inglês Laurie Canter, o galês Jamie Donaldson e o tailandês Kiradech Aphibarnrat.

“Estou emocionado e entusiasmado pela forma como joguei”, disse o campeão. “Foi uma grande luta hoje mas ao mesmo tempo fico um pouco desiludido pelo Rory, ele é um grande amigo meu e representa muito para mim.”

Para McIlroy, n.º 3 mundial, este foi foi o seu segundo lugar consecutivo no DP World Tour, depois de no domingo anterior ter ficado a um shot do vencedor do Amgden Irish Open, o dinamarquês Rasmus Højgaard.

Horschel sucedeu na lista dos vencedores ao neo-zelandês Ryan Fox.

