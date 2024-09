Sporting bate AVS com Harder a dizer: “Eu estou aqui!”

O Sporting recebeu e venceu, este domingo, o AVS, por 3-0, com golos de Conrad Harder (15') e Gyökeres (45+4' e 71'), prolongando o estado de graça para reforçar, à sexta jornada, a liderança do campeonato, só com triunfos (18 pontos).

Rúben Amorim tinha avisado no final da estreia do Sporting na Champions que qualquer equipa — AVS incluído —, poderia parar os “leões”, então invictos desde a final da Supertaça, com seis triunfos em seis jogos.

Mas, apesar do número preocupante de baixas no plantel, com Kovacevic, St. Juste, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Marcus Edwards e Pedro Gonçalves na bancada, não foi desta que a equipa de Alvalade accionou o ABS.

Muito pelo contrário. Com o triunfo sobre a formação da Vila das Aves, apesar da exibição de Ochoa na baliza, o Sporting igualou o melhor início de época deste século, em vigor desde 2017-18, último ano de Jorge Jesus em Alvalade.

Encarando a crise como uma oportunidade, Rúben Amorim lançou o avançado dinamarquês Conrad Harder, que ocupou a vaga de “Pote”. Mas o treinador foi mais longe e substituiu ainda Morita e Geny Catamo, rendidos por Daniel Bragança e Nuno Santos. E houve lugar ainda à presença no banco de jovens como Miguel Alves, Bruno Ramos e João Simões.

Vítor Campelos, treinador do AVS, poderia ter interpretado as palavras de Amorim como um sinal de fraqueza. Mas a mensagem foi descodificada como um alerta para dentro, pelo que os avenses se apresentaram com um bloco baixo, sustentado numa linha de cinco defesas e outra de quatro médios.

Positivo/Negativo Positivo Conrad Harder Estreia a titular com um golo, uma assistência e direito a festejo à Cristiano Ronaldo. Melhor era difícil. Saiu aos 59 minutos para o aplauso.

Positivo Gyökeres Imparável. O sueco bisou. Só no Sporting, soma onze golos em sete jogos, dez só para o campeonato... e um na Champions. Sem contar com os da selecção sueca.

Positivo Guillermo Ochoa O guarda-redes mexicano começou por reforçar a esperança do AVS, adiando o golo dos “leões” nas primeiras tentativas. Nada a fazer perante Harder e Gyökeres.

Positivo Trincão Continua num patamar elevado, a garantir os desequilíbrios e a finalizar com perigo. Mas Ochoa pareceu indiferente. Negativo Vítor Campelos O AVS não criou uma única oportunidade de golo.

Só que, apesar da ausência de Pedro Gonçalves, os “leões” só precisaram de 15 minutos para descobrir uma brecha, por onde Debast, Gyökeres, Hjulmand e Conrad Harder passaram com classe. Tudo feito de primeira, até Harder bater Ochoa e homenagear Cristiano Ronaldo com a celebração típica do antigo avançado sportinguista, aproveitando para dizer aos adeptos “Eu estou aqui”.

Gyökeres mostra-se a Ochoa

Desimpedido o caminho, o Sporting foi à procura do segundo golo, que Ochoa foi adiando, para desespero de Francisco Trincão.

Mas Harder não tinha ainda mostrado a paleta completa de argumentos futebolísticos, forçando uma situação que o VAR entendeu como potencial penálti, por mão de Fernando Fonseca, mas que o árbitro ignorou.

O jovem dinamarquês não desanimou e, já em período de compensação antes do intervalo, fez um passe de morte para Gyökeres, que se limitou a oferecer o cartão-de-visita ao mexicano Ochoa, levando o Sporting para os balneários a vencer por 2-0. Foi o décimo golo da época para o sueco, a marcar pelo sétimo jogo consecutivo.

Com o triunfo bem encaminhado, o Sporting controlou a segunda parte, já sem a urgência de procurar a baliza de um AVS que foi testando algumas variações sem conseguir importunar o líder do campeonato.

Só que Gyökeres não estava convencido e aos 71 minutos bisou, acrescentando mais uma camada à folha de serviço de 2024-25, acabando com quaisquer ilusões avenses.