Segunda na TV: O Último Tango em Paris e o que podia ter parado Hitler

CINEMA

Eu Sou a Lenda

Cinemundo, 18h35

Um thiller pós-apocalíptico de Francis Lawrence, a partir do romance de Richard Matheson. Robert Neville (Will Smith) é o último humano em Nova Iorque. Cientista brilhante, não foi capaz de combater um vírus que foi criado para curar o cancro mas acabou por dizimar a população. Sabendo ser imune, tenta reverter os efeitos através de experiências com o próprio sangue. Sabe também que o seu tempo está a esgotar-se e que, nas sombras, espreitam os mutantes, vítimas da praga, à espera de qualquer movimento em falso.

O Último Tango em Paris

RTP2, 23h35

O filme dramático de Bernardo Bertolucci, que gerou controvérsia nos anos 1970 pelas cenas de sexo explícito e, anos mais tarde, por questões de consentimento no plateau, tem como fio condutor a história de Paul (Marlon Brando), um norte-americano a viver em Paris, cuja mulher se suicidou. Um encontro casual com Jeanne (Maria Schneider), quando tentam alugar o mesmo apartamento, transforma-se numa ligação sexual isenta de compromissos, por imposição dele. O Último Tango em Paris foi nomeado para dois Óscares: melhor realizador e actor principal.

Suburbicon

Cinemundo, 1h25

EUA, 1959. Gardner Lodge (Matt Damon) vive com a família num bairro tranquilo. Tudo muda quando lhe assaltam a casa e matam a sua mulher. A irmã gémea dela, Margaret (Julianne Moore), vai viver com Gardner e, aos poucos, transforma-se na mulher que morreu. A tranquilidade de Gardner é abalada também por conflitos com a máfia e pela chegada ao bairro de uma família negra. Realizado por George Clooney, Suburbicon tem por base um guião que os irmãos Coen escreveram nos anos 1980, mas não realizaram, e que aqui é trabalhado por Grant Heslov.

SÉRIES

Alice & Jack

TVCine Edition, 19h25

Estreia. Protagonizado por Andrea Riseborough, que no ano passado foi nomeada para o Óscar de melhor actriz principal pelo seu papel no filme Para Leslie, e por Domhnall Gleeson, esta minissérie criada por Victor Levin é um drama romântico que segue uma mulher que trabalha na alta finança e um cientista tímido, ao longo de uma década e meia. Têm um encontro e depois vão às suas vidas, mas há algo que os vai continuando a juntar. Os seis episódios passam aos pares entre hoje e quarta-feira, por esta hora.

Descendentes

RTP2, 22h01

Série em estreia, de origem islandesa, sobre a rivalidade entre irmãos após a crise bancária e o boom do turismo. Três irmãos herdam um negócio de observação de baleias e a casa de Verão dos pais e têm de tomar decisões abrindo feridas antigas. Seis episódios, de segunda a sexta-feira.

Chuva Negra

SIC Radical, 00h35

Primeiro episódio da série dramática brasileira que se estreou originalmente em Março do ano passado, na Globoplay, com assinatura de Rafael Primot e Franz Keppler. É uma jornada de descoberta para três irmãos que têm de lidar com a perda dos pais. Dois são adultos; o mais novo ainda é adolescente e tem síndrome de Down. São dez episódios, para ver diariamente.

Frasier

SkyShowtime, streaming

A segunda temporada de Frasier continua a explorar a vida do psicólogo petulante em Boston, com aparições especiais de Peri Gilpin (Roz Doyle) e com dois episódios realizados por James Burrows. Estreia-se com dois episódios e depois a cadência é semanal.

DOCUMENTÁRIOS

Poderia Hitler Ter Sido Travado?

História, 22h16

A pergunta do título é auto-explicativa: é uma série documental que procura detectar momentos-chave em que a ascensão de Hitler ao poder poderia ter sido travada e a II Guerra Mundial impedida. Com o apoio de teorias de historiadores, presta especial atenção à “incapacidade de políticos e populações para perceberem a real ameaça” que se agigantava, sublinha o canal. Estreia-se hoje com duas partes de uma hora cada, para ver de uma assentada.

INFANTIL

Superkitties

Disney Jr., 14h

Novas aventuras de Bitsy, Ginny, Sparks e Buddy, quatro gatinhos com uma actividade paralela à de animais de estimação adoráveis: sempre que alguém ameaça outros patudos (ou os seus humanos), transformam-se em superfelinos cheios de poderes, engenhocas e vontade de tornar o mundo um lugar mais seguro e – porque não? – mais fofo.

Builder Brothers Dream Factory

Panda+, streaming

Novos episódios. Quem gosta de programas de remodelações de casas certamente já se cruzou com Drew e Jonathan Scott, os irmãos gémeos especialistas em criar lares de sonho a partir de estruturas com potencial. Nesta série, eles transformam-se em personagens de desenhos animados, enquanto miúdos que tentam “construir um mundo melhor, uma peça de cada vez”, explica a sinopse.