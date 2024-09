Palcos da semana: a Vapor ou a Mil, rumo ao Futurama, ao Beast e ao Porchat

Para o Entroncamento, a todo o Vapor

Rendido à estética steampunk e movido pela vontade de Fantasiar o Futuro, o Festival Vapor torna a instalar-se no Museu Nacional Ferroviário, com paragem em múltiplas artes e com cenários tão sugestivos como o Palco Telheiro, a Rotunda das Locomotivas ou a Carruagem Auditório.

Conferência Inferno, Linda Martini, Moonshiners, Scúru Fitchádu e Ana Lua Caiano oferecem a banda sonora. O Festival Planos contribui com curtas-metragens. A trupe Custom Circus monta Le Cabaret Rock. Um Bestiário teatral, dança em forma de Steamtopia, um concerto literário, uma feira do livro e uma Fábrica de Autómatos são outras atracções encarriladas no festival co-organizado pelo museu e a autarquia.

ENTRONCAMENTO Museu Nacional Ferroviário

De 27 a 29 de Setembro

Bilhetes a 8€ (dia) e 20€ (passe)

Programa detalhado aqui

Mais de 50 para Mil

Não são mil, mas são muitos: mais de 50 artistas atracam em várias salas do Cais do Sodré, ao longo de três dias, para fazerem jus ao lema do Mil - Lisbon International Music Network: Descobre enquanto é segredo.

À espera de serem encontrados nesta oitava edição do festival-convenção – depois de terem sido escolhidos entre 1432 candidaturas vindas de 70 países – estão nomes como Adelaida, Alexi Shell, A Sul, Cabezadenego, Capital da Bulgária, Fidju Kitxora, Irmãs de Pau, Lisa Sereno, Luana Flores, Papisa, Rachel Reis ou Sami Galbi.

A par dos concertos, realiza-se o outro lado do Mil, a convenção que toma o pulso ao meio musical, propulsiona a cena nacional e estimula a troca de ideias (e contactos) entre músicos, programadores, agentes e outros profissionais, através de debates, conversas, oficinas, mesas-redondas, laboratórios e outros encontros.

LISBOA Musicbox, B.Leza, Titanic Sur Mer, Roterdão, Lisa, Lounge e Etic - Espaço Atmosferas

De 25 a 27 de Setembro

Bilhetes a 20€ (dia), 30€ (passe para concertos ou convenção) e 70€ (passe para concertos e convenção)

Programa detalhado aqui

Do Beast avista-se a Estónia

Já foi à Polónia, Ucrânia e Eslovénia, entre outros países. Na sua sétima edição, é à Estónia que o Beast - Festival Internacional de Cinema aponta o seu foco, no meio de um total de 80 filmes representativos da produção do Leste europeu.

As honras começam logo na sessão de abertura, com a projecção de “três curtas-metragens do contexto mais recente do país”, descreve a organização. São elas Sauna Day, de Anna Hints e Tushar Prakash, que têm presença confirmada no festival portuense; Heiki on the Other Side, de Katariina Aule; e Miisufy, de Liisi Grünberg. Da Estónia virá também a longa Dark Paradise, de Triin Ruumet, bem como uma retrospectiva de documentários e outras iniciativas.​

PORTO Batalha Centro de Cinema, Passos Manuel, Trindade, Okna e Térmita

De 25 a 29 de Setembro

Bilhetes a 4€ (sessão) e 50€ (passe)

Programa detalhado aqui

À dúzia é mais Histórias do Porchat

É com uma dúzia de cidades na rota – algumas com sessões duplas – que Fábio Porchat, cujo humor tem sido recebido por cá com bastante amor (as muitas sessões esgotadas não mentem), se faz às estradas portuguesas para mais uma dose de stand-up.

Cada vez mais familiarizado com o território luso, depois de o ter palmilhado e saboreado à boleia do programa Viagem a Portugal, da RTP (com a qual está a trabalhar noutros projectos), o comediante e “porta-fundista” brasileiro vem partilhar Histórias do Porchat acumuladas em episódios inenarráveis que lhe aconteceram em viagens. Numa entrevista recente ao PÚBLICO Brasil, deixou a garantia: “Será uma metralhadora, risos a cada 10 segundos”.

ALBUFEIRA Palácio de Convenções

Dia 28 de Setembro, às 21h30

Bilhetes de 28€ a 35€ LEIRIA Teatro José Lúcio da Silva

Dia 29 de Setembro, às 21h30

Bilhetes de 30€ a 35€ LISBOA Coliseu dos Recreios

Dia 5 de Outubro, às 18h e 21h30

Bilhetes de 24€ a 40€ CALDAS DA RAINHA Centro Cultural e Congressos

Dia 6 de Outubro, às 17h e 19h30

Bilhetes de 24€ a 30€ GUIMARÃES São Mamede - Centro de Artes e Espectáculos

Dia 11 de Outubro, às 21h30

Bilhetes de 28€ a 32€ BEJA Pax Julia Teatro Municipal

Dia 12 de Outubro, às 21h

Bilhetes a 26€ GRÂNDOLA Casino de Tróia

Dia 13 de Outubro, às 18h30

Bilhetes a 32€ PORTO Coliseu Porto Ageas

Dia 18 de Outubro, às 21h30

Bilhetes de 24€ a 38€ FUNCHAL Teatro Baltazar Dias

Dia 19 de Outubro, às 18h e 20h30

Bilhetes de 22€ a 30€ VILA REAL Teatro de Vila Real

Dia 26 de Outubro, às 18h e 21h30

Bilhetes a 26€ COIMBRA Teatro Académico Gil Vicente

Dia 27 de Outubro, às 21h30

Bilhetes de 28€ a 35€ BRAGA Forum Braga

Dia 2 de Novembro, às 21h30

Bilhetes de 30€ a 35€

Visões do Futurama

No Alentejo, é do Futurama que se fala. Ou que se canta. E dança, representa, trabalha… Há de tudo na terceira edição de um festival que se afirma, sob a direcção artística de John Romão, como “um encontro multi e interdisciplinar de imersão cultural”, situado entre “a tradição e a inovação” e sempre em estreita ligação à comunidade.

Exemplo disso é o Cantexto, um projecto que encomenda novas modas a escritores, para depois serem entregues a grupos de cante. Desta vez, saem da pena de Rui Cardoso Martins, Alice Neto de Sousa, Afonso Reis Cabral, Maria do Rosário Pedreira, Margarida Vale de Gato e Luís Costa Gomes, para serem musicados por Celina da Piedade e Ana Santos.

Filipa Francisco e Nuno Cintrão a perguntarem Para Onde Vamos?, Joana Craveiro com o seu teatro documental, Os Espacialistas em interacção com alunos da Alsud, o concerto de Tânia Carvalho com Rocío Guzmán, Miguel Pereira a coreografar e dançar uma peça em torno da demência da mãe e um workshop orientado por Piny são outras expressões deste Futurama.