Morreu o encenador Rogério de Carvalho

Era um dos mais admirados e discretos encenadores do teatro português. Nascido em Gabela, Angola, em 1936, Rogério de Carvalho morreu no sábado à noite no Hospital Garcia da Orta, em Almada, onde estava internado desde 15 de Setembro, confirmou ao PÚBLICO fonte familiar, sem revelar a causa.

Foi um homem do rigor, do pensamento meticuloso sobre a cena, de uma absoluta confiança na palavra teatral e de uma capacidade rara de reduzir a ideias simples aquilo que poderia parecer desmesuradamente complexo. A crítica e investigadora Maria Helena Serôdio defini-lo-ia, num texto para Associação Portuguesa de Críticos de Teatro e publicado pela revista Sinais de Cena, como um bastião de “invulgar excelência e rigor”.

Ao longo de quase 60 anos de carreira em Portugal, Rogério de Carvalho circulou de igual maneira e com idêntica propriedade por clássicos e contemporâneos, levando a cena textos de Molière, Tchékhov, Strindberg, O’Neill, Genet, Koltès, Fassbinder ou do seu recorrente Howard Barker.

Tendo trabalhado com muitas companhias de Norte a Sul do país, profissionais, amadoras e universitárias, nos últimos anos tornou-se mais frequente assistir aos espectáculos de Rogério de Carvalho desenvolvidos com a Companhia de Teatro de Almada (CTA) e com o Teatro Griot. Porque, se era um encenador próximo das companhias independentes, trabalhando projecto a projecto, criou relações especialmente próximas com estas duas estruturas.

Para a CTA, dirigiu, desde 2003, encenações marcantes no teatro português como As Três Irmãs (Tchékhov, peça que encenara já antes com o Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria), Fedra (Racine), Tio Vânia (Barker, numa versão alternativa ao clássico de Tchékhov), Tartufo (Molière, que encenou cinco vezes), Pelicano (Strindberg), Hipólito (Eurípides), Se Isto É Um Homem (Primo Levi), Music-Hall (Lagarce), ou O Medo Devora a Alma (Fassbinder), tendo trabalhado com o actor Cláudio da Silva em várias das suas últimas encenações.

A Fassbinder e Barker, dois dos seus autores de eleição, haveria de voltar em várias ocasiões. De Fassbinder encenou também o premiado O Paraíso Não Está à Vista, para o Maizum Teatro, em 1984, a Barker voltou também em Und e Devagar, para As Boas Raparigas Vão para o Céu, as Más para Todo o Lado, companhia da qual assumiu a direcção artística.

A proximidade com o Teatro Griot seria firmada em Faz Escuro nos Olhos (2012), As Confissões Verdadeiras de Um Terrorista Albino (Breyten Breytenbach, 2014), Os Negros (Genet, 2017) e Uma Confissão se Quiseres. Foi com este último espectáculo, estreado em Sever do Vouga, que o Teatro Griot organizou também a sessão pública "Homenagem a Rogério de Carvalho", em Janeiro deste ano.

Rogério de Carvalho venceu, em 2012, o Grande Prémio atribuído pela Associação Portuguesa de Críticos de Teatro (APCT), um reconhecimento pelo seu trabalho nas peças Devagar (para As Boas Raparigas) e O Doente Imaginário (de Molière, para o Ensemble – Sociedade de Actores), assim como o Prémio de Melhor Encenação que a mesma APCT lhe atribuiria noutras duas ocasiões, pelos espectáculos Tio Vânia e O Paraíso Não Está à Vista. Em 2001, foi o vencedor do Prémio Almada.

Além de admirado enquanto encenador, e arredio a qualquer protagonismo, Rogério de Carvalho foi também um respeitado pedagogo, tendo sido professor do ensino secundário e leccionado na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, no Porto, e na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa.