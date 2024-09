Laura Carreira e o indivíduo depois do trabalho: On Falling em San Sebastián

Uma conversa sobre a alienação. Estreia na longa-metragem de uma portuguesa que vive e trabalha na Escócia, On Falling compete no Festival de San Sebastián.

Quase cinco anos depois da curta-metragem The Shift, apresentada em 2020 na competição Horizontes do Festival de Veneza, Laura Carreira continua radicada em Edimburgo, na Escócia. Só que agora a realizadora nascida no Porto, 30 anos, já vive do cinema. Não tem necessidade de um trabalho paralelo para pagar as contas.