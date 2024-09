Refugiados em trânsito para a guerra contra o Eixo

Em meados de Abril de 1943, a direcção da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), então presidida pelo almirante Ivens Ferraz e dirigida operacionalmente pelo coronel Afonso Dornelas, recebeu um pedido da Legação dos EUA em Lisboa: algures no final desse mês, comboios especiais com refugiados de guerra de nacionalidade francesa entrariam em território português, sendo necessário prestar-lhes cuidados médicos e garantir alimentação. A nota oficial dos norte-americanos não se alongava em explicações — 903 cidadãos “fugidos à invasão da sua pátria”, internados em campos espanhóis, seriam divididos em grupos e esperados na fronteira de Marvão-Beirã; previam-se breves paragens nesta estação e também nas do Entroncamento e de Setil; o destino era o terminal portuário privativo da Sapec, empresa de adubos de capital belga instalada em Setúbal. Aqui, seriam embarcados em navios e transportados para o Norte de África, “visto a Legação dos EUA estar procedendo de acordo com o ‘Comité Français de la Libération Nationale’”.

