Pacto para o Futuro adoptado pelas Nações Unidas, depois de tentativa de bloqueio

Ao fim de uma longa jornada diplomática, acordo foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas no arranque da Cimeira do Futuro, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

A Cimeira do Futuro arrancou este domingo, em Nova Iorque, com a adopção do Pacto para o Futuro, resultado de vários meses de negociações intergovernamentais, que pretende ser um roteiro para as transformações necessárias nas estruturas das Nações Unidas para cumprirem os seus objectivos num mundo mergulhado em crises cada vez mais complexas.

O encontro de alto nível, convocado com o objectivo de “revigorar e restaurar a confiança no multilateralismo”, decorre este domingo e na segunda-feira. O Pacto para o Futuro inclui ainda dois anexos: o Pacto Digital Global e a Declaração sobre as Gerações Futuras.

As propostas plasmadas no Pacto para o Futuro, um documento “orientado para a acção”, visam reforçar a cooperação global e uma melhor adaptação do multilateralismo aos desafios contemporâneos, de olhos postos nas gerações futuras. As negociações para este pacto foram co-facilitadas pela Alemanha e Namíbia, contando a Cimeira com a presença do chanceler alemão, Olaf Scholz.

Tentativa de bloqueio

Alguns dos pontos da declaração que tem atraído mais atenções são os que poderão lançar as bases para uma revisão do funcionamento do Conselho de Segurança da ONU e os que abrem caminho a uma reforma da arquitectura financeira mundial (em particular no que toca a instituições como o FMI e o Banco Mundial), sistemas desenhados no pós-Segunda Guerra Mundial, num período onde ainda imperava o domínio colonial sobre muitos países.

As negociações sobre a redacção exacta do documento final prosseguiram até à última hora. Um grupo de países - Bielorrússia, República Democrática da Coreia, Irão, Nicarágua, Rússia e Síria - apresentaram uma proposta de alteração no sábado à noite, naquilo que a equipa de comunicação das Nações Unidas descreve como “um apelo claro para que os governos mantenham o controlo total do Pacto e para que não haja qualquer violação da soberania nacional resultante do mesmo”.

Uma moção para que não fosse nenhuma acção na sequência da emenda apresentada, contudo, foi adoptada pela Assembleia-Geral da ONU com 143 votos a favor, sete contra e 15 países a absterem-se - ignorando, assim, as objecções colocadas e prosseguindo para a aprovação do Pacto para o Futuro.

Pacto Digital e Gerações Futuras

Anexados ao Pacto para o Futuro estão ainda o Pacto Digital Global (co-facilitado pela Suécia e a Zâmbia), que inclui disposições que vão desde o fosso digital às salvaguardas necessárias perante os avanços na utilização de Inteligência Artificial, e a Declaração sobre as Gerações Futuras (conduzida por Jamaica e Países Baixos), com um forte peso no desenvolvimento sustentável, em particular a conservação do planeta.

A Cimeira do Futuro foi convocada em 2021 pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, no seu relatório “Nossa Agenda Comum”, onde lançou as suas propostas para enfrentar os desafios críticos e as lacunas na governança global expostas pelos recentes choques globais.

A cimeira tem sido vista também como um esforço que pode definir o legado de Guterres enquanto secretário-geral na ONU, mandato que termina dentro de pouco mais de dois anos.