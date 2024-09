Sindicatos médicos contestam revisão de férias para garantir urgências no Inverno

As organizações sindicais que representam os médicos culpam o Governo da ministra Ana Paula Martins por não garantir profissionais em número suficiente para assegurarem os períodos de picos de procura nas unidades de saúde. Em causa está um despacho da tutela, que deverá ser publicado em breve e que determina que os hospitais têm de adaptar as férias dos profissionais para garantir capacidade de resposta nos serviços de urgência durante o Inverno, sempre que as escalas não estejam garantidas. Em declarações neste sábado ao PÚBLICO, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) defendem que a orientação do Ministério da Saúde (MS) é “incompreensível” e “inaceitável”.

“Isto só é feito porque faltam médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para conseguir assegurar os serviços”, critica a presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá. “E o Governo está a tentar tomar estas medidas, ou seja, a pedir esta alteração do período de férias, de forma unilateral, o que é absolutamente inaceitável, porque compromete o descanso e o direito às férias dos próprios médicos.”

Como o PÚBLICO noticiou neste sábado, os hospitais receberam orientações, através de um despacho do MS a que o PÚBLICO teve acesso, para alterar os períodos de férias dos profissionais de saúde de forma a assegurar a resposta durante o Inverno, especialmente em picos de procura, numa tentativa de evitar o encerramento daqueles serviços.

“Tendo em vista assegurar a resposta do SNS”, os responsáveis das Unidades Locais de Saúde, que agregam hospitais e centros de saúde das diferentes regiões, devem “proceder à imediata reanálise dos planos de férias dos profissionais que integram as equipas do serviço de urgência, lê-se o diploma.

Para os sindicatos, a orientação não se coaduna com a lógica de marcação de férias, já que estas interrupções “foram previamente aprovadas pelos conselhos de administração” das unidades de saúde no início do ano. “Não compreendemos que, depois desta planificação, que tem de existir no primeiro trimestre e quadrimestre, se exige agora aos médicos e às suas famílias que alterem a sua planificação, que os próprios hospitais e centros de saúde aprovaram”, resume Nuno Rodrigues, do SIM.

“O pedido não faz qualquer sentido quando já temos mais de três milhões de horas extraordinárias feitas pelos médicos até Junho”, refere ainda. “Se o objectivo do Governo com este despacho é provocar descontentamento e fazer com que os médicos voltem a colocar as minutas [de indisponibilidade] para as horas extraordinárias, se calhar é isso que vai conseguir.”

Questionado pelo PÚBLICO sobre a medida, o Ministério da Saúde apenas confirmou que “o despacho se encontra para publicação”. Nele se estabelece também que as escalas das urgências devem ser comunicadas à Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) “com pelo menos dois meses de antecedência ao período a que respeitam”.

Joana Bordalo e Sá defende, por sua vez, que este tipo de orientação é “completamente abusiva” por tentar contornar uma situação de falta de recursos humanos, recordando que “os médicos também têm direito a férias e estão exaustos”. “Este é também um dos motivos pelos quais os médicos vão estar em greve na próxima terça e quarta-feira”, refere.

A Fnam tem convocada uma greve para 24 e 25 de Setembro, tendo igualmente agendada para o primeiro dia de paralisação uma manifestação frente ao Ministério da Saúde, que acusa de ter agravado “o caos instalado” no SNS.

“Não estamos em estado de emergência, nem sob qualquer tipo de circunstância que obrigue a uma medida destas. Portanto, o que temos são serviços que funcionam de forma insuficiente devido à falta de médicos e o Ministério da Saúde de Ana Paula Martins nada fez para garantir recursos humanos”, resume a sindicalista.

Depois de um Verão particularmente marcado pelos fechos rotativos nas urgências de ginecologia/obstetrícia, sobretudo por não haver médicos em número suficiente para completar as escalas, e na expectativa de um Inverno que, à semelhança dos anteriores, faz adivinhar uma elevada pressão nas urgências gerais e também de pediatria, o ministério procura com esta orientação assegurar que há capacidade de resposta, evitando o encerramento daqueles serviços.

No despacho, que deverá ser publicado em breve em Diário da República, e com as orientações dirigidas aos hospitais no âmbito dos planos de contingência para o Inverno, o ministério precisa que o objectivo é “prevenir e minimizar os impactos decorrentes do aumento da procura de cuidados de saúde que se antevê que venha a ocorrer”.