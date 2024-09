Condenados a beber das águas rasas

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Podemos aprender muito com as mitologias. Elas nos ajudam a identificar as índoles boas e perversas e a compreender as relações humanas e suas implicações. Os mitos guardam em si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente analítica.

As mitologias estão repletas de lendas históricas, contos sobre deuses e deusas, guerras antigas e jornadas do mundo subterrâneo que revelam o intelecto humano e a profundeza de seus enredos.

Surgiram da necessidade que os gregos sentiam para explicar a origem da vida e os problemas da existência. Era uma preocupação instigante que se confundia com a poesia, e a mitologia e levou à criação de deuses imortais, à semelhança do ser humano.

Com base em algumas das lendas gregas, como a fonte de Pieria, compreendemos que o jogo que se joga em momentos históricos decisivos começa no pátio da escola, e que, na hora do recreio, acontece o ensaio geral do que seremos e como nos posicionaremos no mundo. Ou seja, é o momento da escolha — quando há essa possibilidade — de quais águas beber na fonte de Pieria.

Alexander Pope, um dos mais importantes poetas britânicos do século XVIII, tinha apenas 21 anos quando escreveu o Ensaio Sobre a Crítica, recorrendo à lenda grega da fonte de Pieria, que inspirava os que dela bebiam, para advertir sobre os perigos do conhecimento limitado e a importância da conquista do saber.

No livro — o primeiro sobre literatura a ser publicado no Brasil sob a égide da Coroa, pelo Conde de Aguiar, em 1810 —, uma estrofe afirmando que o conhecimento restrito é um risco, porque “goles rasos intoxicam o cérebro”.

Narra a lenda de que beber da fonte de Pieria, localizada na antiga Macedônia e onde nasceram as nove musas das artes e das ciências, determinava o arcabouço do intelecto humano. O homem podia beber das águas rasas e permanecer ignorante, com pouco conhecimento, ou sorver das profundas para adquirir saber. Havia então a possibilidade da escolha.

É uma lenda sobre a importância da cultura e dos riscos do pouco conhecimento. Ensina que as águas fundas educam a mente por meio de leituras, pesquisas e discussões edificantes. Indica que quem lê e estuda, pensa e age melhor, tornando-se capaz de fundamentar decisões com base no conhecimento acumulado ao longo dos anos. Já quem não vai além das bordas da fonte, permanece na escuridão da ignorância.

Infelizmente, não é uma escolha para todos no Brasil, onde mais de um milhão de crianças entre 4 e 5 anos estão fora da escola. O mesmo ocorrendo com adolescentes entre 15 e 17 anos. Estima-se que 9,8 milhões de jovens, entre 15 e 29 anos, ou seja, 19,9% da população nesta faixa etária, não concluíram a educação básica. São os condenados a beber das águas rasas da fonte de Pieria.