No Reddit, 50 mil pessoas passaram anos a procurá-la. Agora já se sabe quem é a “famosa número seis”

Tudo começou com uma pergunta no Reddit: “Quem é a pessoa famosa do meu cortinado?”. O utilizador TontsaH acompanhava a pergunta com uma fotografia de um tecido utilizado para fazer cortinas e almofadas decorativas estampado com o rosto de vários modelos e famosos — como os actores Jessica Alba e Orlando Bloom ou a modelo brasileira Adriana Lima que foram rapidamente identificados (e até se encontraram as fotografias originais). Mas restava saber a identidade de uma modelo mistério: a “famosa número seis” (celebrity number 6).

Foto Este artigo faz parte da Sextou, a newsletter do P3 com as histórias mais felizes para começares o fim-de-semana em grande. Subscreve aqui para leres mais.









Foi em 2020 que começou a busca pela identidade da mulher e, entretanto, criou-se uma comunidade de 50 mil pessoas que a procuravam. Para a encontrar, chegaram a contactar a empresa checa que produziu o tecido, procuraram no arquivo da Internet os vendedores do tecido, analisaram imagens com ajuda da inteligência artificial (IA), procuraram todas as imagens tiradas por fotógrafos da Getty entre 1900 e 2008 e recorreram a softwares de reconhecimento facial e de procura por fotografias online, como o PimEyes. Sem sucesso, durante muito tempo.

No entanto, foi através deste programa que IndigoRoom, um dos utilizadores do Reddit de origem andaluza, chegou à fotografia de uma mulher, sua conterrânea, que foi fotografada para a revista Woman em 2006 e ao fotógrafo que captou a imagem. Foi através de Leandre Escorsell, o fotógrafo, que acabaram por saber de quem se tratava e resolver o caso.

La historia de la ‘famosa número 6’. “Una fantástica historia para contar a mis nietos cuando hagamos galletas una tarde de domingo”. Grande @jordipc https://t.co/YK1qsY9gly pic.twitter.com/y1YIUkIxWn — Agustín Serrano (@aserranoa) September 18, 2024

Foi um utilizador croata que tomou a iniciativa de contactar directamente Leticia Sardá no LinkedIn. "Será que me podia ajudar com uma fotografia?", perguntou. Enviou-lhe a fotografia e perguntou-lhe, por mensagem, se era a pessoa que procuravam. Leticia, que não percebeu o motivo de tanto interesse, escreveu que sim, contou ao El País.

“Está ciente de que cerca de 50 mil pessoas a estão à sua procura há cinco anos?”

Localização: Tenerife. Ocupação: empregada de café

Depois de descoberta, Leticia Sardá passou de anónima a mundialmente famosa (pelo menos, para quem acompanhava a busca). Sabe-se agora que a mulher é natural de Tenerife, uma das ilhas das Canárias de onde saiu aos 16 anos para ser modelo e para onde regressou em 2009. Tem 43 anos, é divorciada, tem dois filhos e trabalha como empregada num café.

“Nunca pensei que esta coisa da internet fosse tão grande. Tenho uma vida tranquila com os meus filhos, a minha casa pequena, o meu emprego. Acho que não ando de saltos altos há dez anos. Sou uma mulher de praia, de calças largas, não uso maquilhagem, não penteio o cabelo”, afirmou em entrevista ao diário espanhol. Além disto, acrescentou, não tem o hábito de contar às pessoas com quem convive que já foi modelo e capa de algumas revistas de moda.

Desde que a imprensa espanhola publicou a história, a “famosa número seis” admite ser frequentemente abordada por desconhecidos na rua e até pelos pais dos colegas dos filhos na escola e nos treinos de futebol.

Em declarações ao El País, diz não estar habituada a receber tanta atenção, no entanto, encara a história como uma reviravolta e oportunidade que tenciona aproveitar. Por enquanto, criou contas no Instagram, TikTok e Reddit e diz que vai dar uma entrevista sobre a sua vida num canal de televisão do país.

A comunidade do Reddit que tentou encontrar Leticia também cresceu e está, neste momento, com 92 mil utilizadores. Estão a vender cópias da fotografia original da ex-modelo com preços que variam entre os 10 e os 45 euros e criaram um crowdfunding na plataforma Gofundme para, escrevem, darem “um presente de despedida” a Leticia. Segundo a plataforma, já angariaram 2225 euros que serão enviados à mulher.

Leticia admite que “é uma história fantástica” para, um dia, contar aos netos. Além disto, o mediatismo fez com que regressasse ao mundo da moda.