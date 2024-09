Público, privado, narcisismo e regresso às aulas

A pretexto do novo ano escolar e do perigo da erosão das identidades sociais, recordo o slogan lido há dias nos hipermercados do país: regresso às aulas. Não significa isso, porém, o regresso à casa comum. Fico profundamente ressentido quando me perguntam se os colégios privados podem conviver com a escola pública. É uma pergunta errada. Num mundo ideal, todas as escolas achar-se-iam na esfera pública, estariam orgulhosas dos seus bons professores e não haveria bolsas de alunos privilegiados e destacados da comunidade, ao abrigo de escolas privadas, acobertados pela promessa de felicidade da sua posição de vantagem.

Em Portugal, não há uma escola para todos: há escolas para uns (poucos) e escolas para os demais, efeito de uma lógica social individualista, impulsionada pela privatização alargada, pela desafecção ideológica, por valores concorrenciais, por um narcisismo que culmina nas prioridades da esfera privada, por um individualismo puro, desembaraçado dos enquadramentos de massa e da democratização do ensino, e por uma maior permissividade da segregação social, sustentada numa sociedade “democrática” de matriz económico-financeira. Aprende melhor quem paga melhor e quem acede, porque o pode, a melhores oportunidades. Vejam-se os rankings.

Num mundo ideal, todas as escolas achar-se-iam na esfera pública, estariam orgulhosas dos seus bons professores e não haveria bolsas de alunos privilegiados e destacados da comunidade

O princípio da solidariedade foi liquidado em execução sumária; a privatização e a privação dos bens académicos esclarecem-nos muito mais do que os interesses de classes, e o narcisismo colectivo campeia. A retracção dos objectivos universais está na ordem do dia. A escola para todos é a maior farsa do ensino em Portugal.

Não hesito em pôr o problema em toda a sua brutal clareza. Quando falamos, por exemplo, em escolas inclusivas, dificilmente nos vem ao pensamento uma escola privada reconhecida pela integração de alunos com incapacidades cognitivas: ou se trata de estabelecimentos de “ensino” particular específico, ou a tarefa fica a cargo do sistema público. As escolas privadas tendem à eugenia, extirpam a enfermidade social, criam micro-sociedades higienizadas. Num certo sentido, este tipo de escolas procede como resorts aonde não chega o pé descalço.

Porque não podem as pessoas pagar colégios, se os podem pagar? A questão seria simples, se não fosse idiota. Pergunte-se, antes, porque não podem todos os alunos pagar esses colégios. O facto de uns poderem e outros não é não apenas perverso, mas crime social. E porque não pode haver escolas privadas aonde não chega o serviço educativo público? Poder, pode, embora a escola pública de qualidade tivesse a obrigação de cobrir toda o território nacional, o que politicamente teria solução, não fosse a lógica de negócio de uma sociedade segregadora que o neonarcisismo consolida. Mas, uma vez reivindicada pelas escolas privadas essa demarcação, que a sua coerência as leve a abandonar contratos de associação com o Estado (por uma questão de segurança) e não esperem dele injecções de liquidez de que tantas empresas privadas (banca incluída) têm sido beneficiadas, com amplo prejuízo do erário público. Tenham essa decência. Faltava agora a indulgência do Estado acobertar novos grupos GPS. D. Juan cedeu a Narciso, a personalização tornou-se agente da dessocialização. Uma explicação para este tempo: capitalismo e digitalização, dinheiro e vaidade. Do individualismo limitado passámos ao total.

Quando falamos em escolas inclusivas, dificilmente nos vem ao pensamento uma escola privada reconhecida pela integração de alunos com incapacidades cognitivas: ou se trata de estabelecimentos de “ensino” particular específico, ou a tarefa fica a cargo do sistema público. As escolas privadas tendem à eugenia, extirpam a enfermidade social, criam micro-sociedades higienizadas

As pessoas, em geral, ambicionam o melhor para os filhos, por isso protegem-nos em ghettos privados, complementados de estimulação de escol: clubes náuticos, música, bailado, teatro, hipismo, windsurf, asa-delta (a sociedade pós-moderna pauta-se por deslizar), ou seja, um reino hierárquico inacessível, distante do reino da igualdade. Depois, ensinam-lhes o valor da tolerância (a que chamam filantropia), para com a violência vinda da inferiorização, da desqualificação social e dos comportamentos aberrantes gerais – os ricos e os filhos dos ricos, se repararmos, são, em geral, pessoas educadas, simpáticas e simples. É a grande ironia. Essa filantropia (que é só de superfície) pacifica os adultos e mantém o culto da lógica hiperindividualista e narcisista dos descendentes. Provocar o outro – o pobre –, esclarecê-lo da sua condição, esmagá-lo simbolicamente pela palavra, pelo estatuto, pela marca, é um tipo de relação destinado a desaparecer, quando os privilégios económicos dão lugar ao culto do interesse individual, a uma alienação digital e ao instinto de conservação. É a lógica da indiferença pela diferença.

Neste ano, terei uma turma de alunos de escol a quem espero poder ler o poema de António Reis, Depois das 7. Para que entendam que quem não experimenta, na pele, viver com cem euros durante uma semana até à remuneração seguinte não faz ideia do que são privações.

“Não é bem assim”, dizem-nos. Eis uma expressão agente de mistificação (“representação ilusória do não-vivido”) que traduz, na prática, a dificuldade em separar a justiça social da vingança privada. Nem todos os homens são iguais perante a violência económica. Não podem.