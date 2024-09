Pense na Bulgária. A Bulgária não é aqui

Na Bulgária, as eleições repetem-se, a participação eleitoral diminui em cada ida às urnas e a maior parte dos cidadãos nem sequer sabe o nome do atual primeiro-ministro.

Ao Presidente da República cabe garantir a estabilidade, mas está também obrigado à coerência intertemporal. Logo, depois de, em 2021, ter acenado com eleições antecipadas face a um eventual chumbo do Orçamento do Estado, não poderia deixar de repetir a decisão. Marcelo Rebelo de Sousa terá confirmado isso mesmo: se não tivermos Orçamento do Estado viabilizado, o país avançará para eleições. Um cenário indesejável, que, na verdade, poderá alterar apenas marginalmente a configuração parlamentar.