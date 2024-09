O que as fotografias não querem dizer, mas dizem

Nas fotografias mais institucionais, cerimónias no Estado Novo, o que mais impressiona é a pompa oficial, a falta de naturalidade seja de que tipo for, as poses e a coreografia estereotipada.

Eu já vi milhares, muitos milhares de fotografias. Fotografias comuns e pouco comuns entram no Arquivo Ephemera todas as semanas, quer por oferta, quer por aquisição em feiras e velharias, em caixas, sacos ou álbuns familiares ou institucionais. Estamos a falar de fotografias pré-digitais, em negativos e papel, cobrindo o final do século XIX, e todo o século XX. As fotografias mais antigas são na sua maioria tiradas em estúdios fotográficos ou por fotógrafos amadores com equipamento. Depois dos anos 30 do século XIX a maioria das fotografias de que falo são tiradas em máquinas individuais, de qualidade desigual, propriedade de familiares das pessoas fotografadas ou de habitantes, ou viajantes, dos locais que fotografam. São de um modo geral de formatos pequenos, mesmo muito pequenos nas máquinas mais pobres. A dimensão das fotografias, antes do seu conteúdo, também tem uma hierarquia social.