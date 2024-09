Alucinação no Jardim da Gulbenkian

Uma alucinação estética, uma quase náusea do real tipo século XX produtivista e estandardizado. É melhor avisar os leitores do PÚBLICO que não entrem pelo portão poente-sul do jardim da Gulbenkian, se querem observar as fachadas do CAM. O melhor será entrar o mais directamente possível no CAM, se for caso. Tudo o que há de belo nas linhas elegantes do projecto do arquitecto japonês simplesmente não está acessível aos nossos olhos indo do lado poente para o nascente. Há um miniedifício funcional logo à entrada. Funcional, sim, com uma rampa. Para uma subcave? Será para entregas? Mas a alucinação forte essa vem a seguir: um edifício longo com fachada de vidro mostrando o interior: um edifício de escritórios. Escritórios, a sério, vários, em banda, ainda vazios, mas com mesas e cadeira de escritório que a vidraça permite ou mesmo convida a ver. Não sou arquitecto nem esteta – mas tive um choque.

José Elias de Freitas, Lisboa

O último a saber

Em casos de infidelidade, toda a gente menos o traído sabe do que se passa. Isto aplica-se nos adultérios dos casais, mas também nas alianças entre Estados soberanos, como parece ter sido agora o caso de os EUA virem dizer que não tinham conhecimento dos mais recentes (e inventivos, apesar de inegavelmente traiçoeiros) planos israelitas de ataque ao Hezbollah, através de pagers e de walkie-talkies. É evidente que a comunidade internacional – com excepção dos costumeiros canonizadores da arte e do engenho israelitas – não pode vir a terreiro “lavar a cara” de Israel, insistindo na “tecla” do inatacável direito à defesa dos 60 mil desalojados do Norte do país, fustigados pelos bombardeamentos vindos do Líbano. Logo, a saída mais fácil, a fazer lembrar os miúdos que são apanhados com a mão dentro do frasco das bolachas, é dizer-se que não se sabia. Mas custa a crer, o que não invalida o carácter de maldade e falsidade que já ninguém consegue descolar da personalidade de Netanyahu, ele mesmo capaz de invocar toda a legitimidade para, impunemente, destruir as casas de quase dois milhões de palestinianos na Faixa de Gaza.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Estamos fartos de todos os incêndios<_o3a_p>

Mudam-se os governos, mudam-se os dirigentes, fazem-se colóquios e comissões de estudo, mas não se mudam as vontades, nem se cumprem as promessas. Não faltam técnicos capazes de apontar as melhores soluções para o ordenamento florestal do país – ouvimo-los todas as vezes que estas catástrofes surgem, nos painéis das televisões.

O eucalipto é endeusado, porque dá rendimento superior a qualquer outra árvore, dizem-nos os governantes, sejam eles do PS ou do PSD. Curiosamente, é nas zonas de plantio controlado pelas fábricas de celulose que eles não ardem. Porque será? Porque há vigilância e protecção dessas zonas. Mas no resto do país onde os eucaliptos crescem em qualquer lugar e substituem as florestas primitivas, que tinham muita mais resistência aos fogos, nada se faz. E os bens materiais que tarde ou nunca são reconstruídos? E os aproveitamentos políticos dos “espertinhos” que, segundo consta, conseguem uma casa nova à custa dos incêndios?

Somos um país completamente desorganizado em todos os sectores de actividade. Vivemos do salve-se quem puder, há muitos anos, e não conseguimos sair desta desgraça de quem tinha o dever de pôr tudo a funcionar condignamente. Há fogo na saúde, no ensino, nos transportes, na administração pública, nos polícias, nas Forças Armadas e nas matas do nosso querido Portugal. Estamos fartos deste estado de coisas e não são as caras novas de novos governos que acabarão com este estado de coisas. Nem os extremistas que gostam de lavrar em terra queimada. Talvez as novas gerações com outra mentalidade, menos consumista e mais ecológica, possam vir a organizar este “jardim à beira mar plantado”. Eu ainda acredito na capacidade técnica, na honestidade e na vontade de fazer mais e melhor, da geração mais bem preparada de sempre de Portugal!<_o3a_p>

<_o3a_p> José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

Papel das televisões

<_o3a_p>

Nestes dias trágicos de incêndios contínuos a norte e centro do país, as televisões deixaram de noticiar o que quer que seja e passaram, exclusivamente, os incêndios. As guerras mais televisionadas do momento, Ucrânia e Palestina, deixaram de ser notícia. Trump e os atentados (?), constantes, já não interessam. Trump e Kamala, de momento cá, estão em banho-maria. Talvez o menino que se lembrou de andar às facadas aos colegas tenha sido a excepção à regra, dado ser algo que é trágico, mas que acontece muito nos países mais desenvolvidos. Por certo, as televisões passam o que as pessoas querem ver, a tragédia é sempre apelativa, o ser humano gosta de participar e ver. Talvez seja a razão de encher a informação com os tremendos incêndios? Talvez fosse mais avisado mais contenção.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto