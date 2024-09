Portugal em dois Mundiais e à procura do título

Futsal e hóquei em patins. Portugal está em dois Campeonatos do Mundo e em ambos tem aspirações ao título. No futsal defende o ceptro e, para já, soma duas vitórias em outros tantos jogos. O próximo adversário será Marrocos, no domingo.

No hóquei em patins, a selecção portuguesa tenta vencer pela 17.ª vez a competição. Nos quartos-de-final derrotou a França e agora, nas meias-finais, terá pela frente a Espanha, neste sábado. E sobre os patins não são só os homens a mostrar qualidade. A selecção feminina também disputa o Mundial e só soma vitórias. Nas "meias" afastou a Itália, selecção da casa, e vai decidir o título (que será inédito em caso de vitória) neste sábado, com a Espanha.

No futebol, a Liga portuguesa tem mais uma jornada neste fim-de-semana, que aliás começou nesta sexta-feira com o triunfo do Sp. Braga sobre o Nacional. Neste sábado disputa-se o jogo grande da jornada, com o FC Porto a deslocar-se ao terreno do Vitória, equipa que vem de um saboroso triunfo sobre o rival minhoto e que, esta época soma 10 vitórias em 11 jogos já realizados. Já o FC Porto também está a atravessar um bom momento e também tem apenas um desaire em seis partidas já jogadas.

No domingo será a vez de o líder do campeonato entrar em campo. O Sporting recebe o AVS e ainda antes do próximo fim-de-semana tem encontro marcado com o Estoril, partida a contar já para a próxima ronda da Liga, enquanto na segunda-feira é a vez de o Benfica de Bruno Lage ter novo teste, desta vez perante o Boavista. A jornada completa e os horários das transmissões televisivas desta jornada da I Liga estão aqui enquanto os emblemas da II Liga jogam este fim-de-semana a segunda jornada da Taça de Portugal.

Nas provas europeias, depois da primeira jornada da nova Liga dos Campeões, esta semana é a vez da Liga Europa. O FC Porto será o primeiro clube português a entrar em acção, na quarta-feira, contra os noruegueses do Bodo/Glimt, enquanto o Sp. Braga joga no dia seguinte frente aos israelitas do Maccabi Telavive. O calendário está aqui.

Nota ainda para o futebol feminino, onde Benfica e Sporting tentam aceder à fase de grupos da Liga dos Campeões. Na quarta jogam as "águias" contra o Hammaby, depois de um triunfo longe da Luz por 2-1. Na quinta competem as "leoas" após derrota pelo mesmo resultado contra o Real Madrid em Alcochete. O sorteio da fase de grupos está marcado para sexta-feira.

Por fim, nos principais campeonatos europeus, destaque para um Manchester City-Arsenal, domingo, partida que opõe os actuais dois primeiros classificados da Premier League. Em Itália, sábado oferece um Juventus-Nápoles e domingo um Inter de Milão-Milan.

Nas restantes modalidades, o ciclismo vê os Mundiais de estrada estarem no asfalto a partir deste sábado e até ao próximo fim-de-semana. Ainda sobre rodas, o WRC terá no Chile, na quinta-feira o começo da 11.ª prova do calendário deste ano, enquanto a Fórmula 1 viaja já este fim-de-semana até Singapura, onde Max Verstappen, líder da classificação mundial de pilotos, vai tentar fazer algo que já não consegue desde Junho: vencer uma corrida. Por fim, no motociclismo, Miguel Oliveira estará em pista, em Itália, para o Grande Prémio Emiglia Romana, 14ª etapa do Mundial de MotoGP. Nota para o andebol, onde o Sporting tem mais uma jornada da Liga dos Campeões, recebendo na quarta-feira os húngaros do Veszprém.

