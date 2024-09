Sobrevivente do Holocausto marcou 80 anos de vida com protesto em prisão israelita

“Tinha de fazer alguma coisa”, disse Veronika Cohen ao The Guardian. No dia em que fez 80 anos, juntou amigos e manifestou-se contra o recurso sistemático de Israel à prisão administrativa de milhares de palestinianos. Muitos inocentes ficam encarcerados por tempo indeterminado sem qualquer acusação ou julgamento, enquanto sofrem maus-tratos às mãos das autoridades.

A octogenária nasceu num gueto judeu, em Budapeste, e diz que sobreviveu ao Holocausto devido “a uma série de milagres”. Quando chegou a Israel, em 1979, percebeu que tinha de lutar contra a ocupação “porque nos estava a destruir a nós [quem vive em Israel] e aos palestinianos”.

Dava aulas na Academia de Música e Dança de Jerusalém, e descreve o seu aniversário como “um agradecimento especial por estar viva”. “Podem presumir o que penso do actual governo, que não é o meu governo. É por isso que, nestes tempos trágicos, quis fazer algo especial no meu aniversário”. Esta sexta-feira dirigiu-se à prisão feminina Neve Tirtza, onde está presa a activista pelos direitos das mulheres Khalifa Jarrar.

“Numa altura, particularmente durante este momento crucial, em que se pensa que não há mais corações para partir, o meu ficou destroçado ao saber das condições deploráveis suportadas pelos detidos palestinianos”. Os relatos repetem-se há anos: os guardas israelitas espancam os presos (muitas vezes vendados) e dentro daquelas paredes não há espaço para direitos humanos. Uma reportagem da RTP, transmitida no início do mês, mostra Majd, um ex-recluso, preso sem acusação, que conta que o pior são as transferências de cadeia em cadeia. “Atam-nos as mãos, as pernas, tapam-nos os olhos, não comemos, não bebemos, nem podemos fazer necessidades. Não podemos fazer nada desde as 6h e pode durar até às 20h ou mais, depende da distância da prisão.” Nas cadeias onde tinha estado só era permitido comer duas vezes por dia e os prisioneiros dormiam amontoados.

Após ouvir múltiplos relatos deste género, Veronika Cohen, co-fundadora de um grupo que quer incentivar o diálogo entre Israel e Palestina, marcou o 80.º aniversário num protesto pela libertação de Khalifa Jarrar, 61, presa há mais de dez meses sem acusação ou julgamento. Jarrar é uma figura relevante da Frente Popular para a Libertação da Palestina, facção da Organização de Libertação da Palestina, e foi presa no dia 26 de Dezembro de 2023, juntamente com outros militantes do seu partido. As tropas israelitas entraram na cidade de Al-Bireh, na Cisjordânia, durante a madrugada, e prenderam vários palestinianos.

Em Junho, um dia antes de expirar a ordem de detenção, foi condenada a mais seis meses em regime de prisão administrativa, ainda sem acusação ou julgamento.

Cohen descreve a situação de Khalifa Jarrar como “insuportável”. Quanto ao protesto que organizou, espera que sirva pelo menos para chamar atenção para o caso e, se possível, melhorar as condições em que a mulher de 61 anos vive. “Uma mulher colocada numa solitária, sem luz, sem janelas... Achei que tinha de fazer alguma coisa”.

Um relatório do Comité Público contra a Tortura em Israel, uma organização não-governamental israelita, dá conta de quase 10 mil palestinianos em prisões israelitas, desde 7 de Outubro o número quase duplicou. Desses, 30% são mantidos sem acusação nem julgamento nas instalações do IPS [Serviço Prisional Israelita]. “Até Junho de 2024, pelo menos 14 detidos morreram sob custódia do IPS desde 7 de Outubro, com provas forenses que sugerem que pelo menos algumas destas mortes estavam ligadas a casos de violência grave por parte dos agentes do IPS”, lê-se no relatório.