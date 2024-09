Novo governo francês nomeado oficialmente por Emmanuel Macron

O Palácio do Eliseu anunciou oficialmente o elenco dos ministros que irão compor o Governo do primeiro-ministro já nomeado, Michel Barnier.

O novo governo francês, encabeçado pelo primeiro-ministro indigitado Michel Barnier, foi anunciado este sábado pelo gabinete do Presidente Emmanuel Macron, que nomeou todos os ministros e os secretários de Estado propostos pelo líder do Governo.

Num comunicado lido pelo secretário-geral do Palácio do Eliseu, Alexis Kohler, os nomes dos ministros nomeados foram anunciados um por um, confirmando informações que foram avançadas em dias anteriores pela imprensa francesa, citada pelo PÚBLICO.

Depois de uma semana de negociações, o novo governo, composto por 19 ministros e 20 secretários de estado, é baseado nos grupos parlamentares que Barnier recebeu na quinta-feira numa reunião na residência oficial de Matignon e que tinha recebido ao longo das últimas semanas.

Assim fazem parte do novo Governo os grupos parlamentares que apoiam Emmanuel Macron, nomeadamente o Juntos pela República, os Movimento Democrático (MoDem) e o Horizontes, com 11 ministros ao todo; o partido de centro-direita Os Republicanos, partido de onde vem Michel Barnier, com três ministros e ainda o grupo de pequenos partidos maioritariamente ao centro e centro-direita conhecido pela sigla LIOT, com uma ministra do partido União dos Democratas e Independentes (UDI). Para além destes, há ainda dois ministros independentes que já forma membro d'Os Republicanos e um ministro que já foi deputado do Partido Socialista, partido da esquerda francesa.

Assim, nas principais pastas ministeriais, mantém-se a maioria das forças macronistas que compunham o governo anterior, com 11 ministros vindos dos três partidos deste campo, sendo que o Juntos pela República tem nove ministros. No elenco dos macronistas repetem-se dois nomes nas pastas que ocupavam no governo anterior, nomeadamente Rachida Dati como ministra da Cultura e Sebastien Lecornu como ministro das Forças Armadas.

A maior surpresa é a confirmação da nomeação do antigo deputado do Partido Socialista (PS) e até agora presidente da Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública, Didier Migaud, que é visto como a figura mais à esquerda que Barnier queria integrar no novo Governo.