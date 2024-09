Maria Luís Albuquerque já entrou em estágio para o processo de audição no Parlamento Europeu

A candidata nomeada para a pasta dos Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento, Maria Luís Albuquerque, já dispõe de um gabinete de trabalho no edifício Charlemagne da Comissão Europeia, em Bruxelas, para se preparar para o desempenho do cargo e para o processo de audição no Parlamento Europeu – que ainda não fixou o calendário do escrutínio dos membros do próximo executivo comunitário.

