A região de Lisboa é, há vários anos, a mais cara do país para comprar casa – pelo menos, desde 2009, quando estes números começaram a ser recolhidos. Mas a discrepância tem vindo a agravar-se, numa altura em que a cidade é um destino popular tanto de turismo quanto de investimento, e, hoje, quem quiser comprar uma casa na Grande Lisboa já tem de pagar, em média, mais 70% do que é preciso para pagar por uma habitação no resto do país.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt