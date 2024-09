Sócios do Benfica aprovam na generalidade a proposta de revisão de estatutos

Assembleia Geral Extraordinária juntou 1644 sócios no pavilhão n.º 1 da Luz. Votação na especialidade reservada para a sessão da tarde.

Os sócios do Benfica aprovaram neste sábado, na generalidade e por maioria qualificada, a proposta global de revisão de estatutos que reuniu contributos de diferentes quadrantes do clube ao longo dos últimos meses. Numa Assembleia Geral Extraordinária que se iniciou de manhã no pavilhão n.º 1 da Luz, marcaram presença 1644 associados, sendo que a votação na especialidade decorrerá durante a tarde.

A ordem de trabalhos para a reunião magna divide-se em três pontos. O primeiro ponto foi já aprovado, mas restam outros dois: a discussão e votação das propostas na especialidade; e a votação final global das alterações aos estatutos, nos termos da proposta de metodologia aprovada.

Entre os sócios que usaram a palavra na sessão matinal, destacam-se um antigo e um actual candidatos à presidência. João Diogo Manteigas, que em entrevista ao PÚBLICO assumiu que vai entrar na corrida ao acto eleitoral previsto para Outubro de 2025, apelou à aprovação do documento mas deixou algumas críticas ao processo, queixando-se do atraso na revisão estatutária, de falta de transparência e da violação dos prazos.

Já Noronha Lopes também lançou um apelo à união dos sócios, pediu que não se confundisse esta assembleia com a discussão das contas ou a avaliação do trabalho dos órgãos sociais, e lançou uma farpa: "Há quem prefira mandar recados pelos jornais e pelas TVs, e depois há outros que têm a humildade democrática de vir a uma Assembleia Geral defender as suas ideias, ouvir pontos de vista diferentes, numa reunião de homens livres".