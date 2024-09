Portugal conquista duas medalhas de prata nos Mundiais de ginástica acrobática

O par formado por Miguel Luna e Gonçalo Parreira conquistou neste sábado duas medalhas de prata nos Campeonatos do Mundo de ginástica acrobática, que decorrem no Pavilhão Multiusos de Guimarães até domingo.

Os ginastas da Associação Desportiva Parque das Nações, clube de Lisboa, alcançaram o segundo lugar na primeira final do dia, a de par masculino combinado, com uma pontuação de 28.440 no exercício, e repetiram a classificação na final de equilíbrio em par masculino, com 28.520 pontos.

Penúltimos a realizarem a sua apresentação entre os 10 pares na final combinada, os portugueses alcançaram a melhor pontuação na componente artística (9.050 pontos), mas foram superados pela dupla Daniel Abbasov e Murad Rafiyev, do Azerbaijão, nas componentes de execução (17.600 contra 17.800 pontos) e no grau de dificuldade (1.790 contra 2.000).

O par do Azerbaijão conquistou assim o ouro, enquanto Dil Daniyel e Shulyar Vadim, do Cazaquistão, arrecadaram a medalha de bronze, com 28.150 pontos.

Esse pódio repetiu-se à tarde, na final de equilíbrio, com Miguel Luna e Gonçalo Parreira a ficarem a duas centésimas do par azerbaijano (28.520 contra 28.540 pontos), após obterem a pontuação mais alta na componente artística (9.100) e igualarem a pontuação máxima na execução (17.600), mas serem batidos no grau de dificuldade (1.820 contra 2.140).

Nas outras finais do dia com participação lusa, a dupla constituída por Lara Fernandes e Guilherme Henriques foi quinta classificada par misto equilíbrio, com 27.690 pontos, com a dupla do Azerbaijão formada por Aghasif Rahimov e Seyidli Raziya a assegurar o ouro, com 28.730 pontos.

Já Beatriz Carneiro e Inês Faria foram quintas classificadas no par feminino dinâmico, com 27.010 pontos, numa final vencida pelas belgas Silke Macharis e Maysae Bouhouch (27.570), e nonas classificadas na final de par feminino combinado (26.410), com a dupla belga a arrecadar outra medalha de ouro (28.650).

As belgas Lauren Verbrugghe, Sofie Jaeken e Mirte Vercauteren sagraram-se campeãs mundiais de grupo feminino dinâmico, com 28.290 pontos, enquanto os chineses Xuefeng Ma, Jingwei Shi, Minghe Zhang e Junjie Shi conquistaram o ouro no grupo masculino equilíbrio, em finais sem presença portuguesa.

Com 223 ginastas de 29 países, a 29.ª edição do Campeonato do Mundo de ginástica acrobática encerra no domingo, dia para o qual estão agendadas oito finais.