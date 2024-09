Em oito minutos, o Sp. Braga subjugou o Nacional

O Sp. Braga venceu nesta sexta-feira na visita ao Nacional (0-3), no jogo de abertura da 6.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e regressou aos triunfos no campeonato.

No Funchal, os minhotos tardaram até encontrarem o caminho para as redes da baliza alvinegra. É verdade que tiveram quase sempre ascendente na partida, criaram um maior número de ocasiões de o golo, mas estava a faltar a finalização.

No primeiro tempo, foi sobretudo pelo corredor direito que criaram mais desequilíbrios, forçando a defesa do Nacional a cometer vários erros na saída de bola. Roger foi um constante quebra-cabeças e esteve perto do golo por duas vezes, enquanto os insulares só ameaçaram a baliza de Matheus já perto do intervalo.

O momento que quebrou o gelo chegou já aos 77', num lance de insistência após um primeiro remate e um ressalto, que deixou a bola na área à mercê de Niakaté, para o 0-1.

O Nacional ainda tentou reagir e chegou a assustar Matheus, aos 82', mas na jogada seguinte o Sp. Braga chegou ao 0-2, por Bruma, fechando a contagem três minutos mais tarde, pelo avançado marroquino El Ouazzani, aos 85. Nos três lances de golo, houve participação de Ismael Gharbi, lançado aos 66'.

O Sporting de Braga regressou, assim, às vitórias no campeonato, depois de um empate e uma derrota nas partidas anteriores, e está provisoriamente no quarto lugar, com 11 pontos, enquanto o Nacional, que somou a quarta derrota em seis jogos, é 15.º, com quatro.