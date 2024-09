MotoGP: Miguel Oliveira foi 11.º na sprint do GP de Emilia Romagna

Francesco Bagnaia aproveitou erro de Jorge Martin para recuperar três pontos em relação ao espanhol e ficar a quatro da liderança do Mundial.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi este sábado 11.º classificado da corrida sprint do Grande Prémio da Emilia Romagna de MotoGP, 14.ª das 20 rondas da temporada, ganha pelo bicampeão Francesco Bagnaia (Ducati).

Oliveira cortou a meta a 11,542 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) na segunda posição, a 0,285 segundos, e o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 1,319s.

Com estes resultados, Bagnaia recuperou três pontos ao líder do campeonato, Jorge Martin, ficando a quatro do primeiro lugar.

Bagnaia largou da pole position, mas foi o piloto madrileno da Pramac que saltou para o comando da corrida logo no arranque.

Miguel Oliveira arrancou da 12.ª posição da grelha, que manteve na primeira metade da corrida. À sétima volta, o português passou o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), ascendendo definitivamente a 11.º lugar.

Jorge Martin, que comandava desde o arranque, cometeu um ligeiro erro, abriu em demasia a trajectória e Bagnaia assumiu o comando. "Não consegui manter a concentração quando recebi o aviso de limites de pista", lamentou Martin.

Já o campeão mundial, que estava a experimentar dificuldades com o pneu dianteiro, aproveitou o facto de não ter turbulência. "Tentei tudo para estar a 100%, mas falhei na partida. Ultrapassar o Jorge foi muito difícil. Usei o erro dele para passar e, a partir daí, foi mais fácil gerir o pneu dianteiro", frisou Bagnaia.

Daí em diante, o italiano segurou o primeiro lugar, recuperando mais três pontos na luta pelo campeonato.

O piloto da Ducati parte para a corrida principal de domingo com quatro pontos de desvantagem, sabendo que a diferença entre primeiro e segundo é de cinco pontos. Em caso de vitória, recupera a liderança do Mundial.

Já Miguel Oliveira ficou a zeros, pois apenas os nove primeiros pontuam na corrida sprint. O português mantém o 13.º lugar do campeonato, com 65 pontos, contra os 321 de Jorge Martin.