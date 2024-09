Hóquei: Espanha impede Portugal de festejar primeiro Mundial feminino

Ainda não foi desta. Em Novara, a selecção portuguesa feminina de hóquei em patins foi derrotada na final do Campeonato do Mundo, pela Espanha (2-0), e perdeu no encontro decisivo pela quinta vez na história. Para as espanholas, é o oitavo título mundial do currículo, confirmando a supremacia na modalidade.

Face ao favoritismo das adversárias, Portugal optou por baixar linhas e explorar sobretudo as transições ofensivas, mas a estratégia raramente causou desequilíbrios e foram poucas as ocasiões de golo criadas ao longo do jogo.

Do lado contrário, Espanha controlou sempre em ataque posicional e chegou à vantagem em cima do intervalo, de penálti, por Sara Roces. Um rude golpe para as aspirações das portuguesas, que viam abrir-se uma brecha numa muralha muito sólida em bola corrida.

Mas se Portugal tinha acabado mal o primeiro tempo (do ponto de vista do resultado), pior iniciou o segundo, com Maria Sanjurjo a fazer o 2-0 e a complicar ainda mais a missão para a selecção lusa, que foi forçada a correr ainda mais atrás da bola e viu as adversárias, com naturalidade, segurarem a vantagem até final.

Foi a quinta derrota de Portugal na final de um Mundial, depois de 1998, 2000, 2008 e 2016. E a quarta diante da Espanha, já que a última tinha acontecido às mãos da Argentina.