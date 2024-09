O Holstein Kiel somou o primeiro ponto de sempre na Bundesliga

Chegado à elite do futebol alemão nesta temporada, o estreante arrancou a ferros, à 4.ª jornada, um empate em casa do Bochum. Tem sido um século de ascensão controlada.

Com o segundo lugar obtido da II Liga alemã, na época passada, o Holstein Kiel atingiu um marco histórico, ao qualificar-se pela primeira vez para a Bundesliga em 123 anos de existência. Neste sábado, à 4.ª jornada do campeonato, somou o primeiro ponto. Foi em casa do Bochum e foi resgatado a um minuto do fim (2-2).

Kiel é uma cidade de cerca de 230 mil habitantes, situada no norte, no estado de Eslésvico-Holsácia, e particularmente conhecida no mundo do desporto pelas façanhas no andebol. O THW Kiel não só é um campeão recorrente na Alemanha (23 títulos nacionais), como apresenta no currículo quatro troféus da Liga dos Campeões, para além de várias outras conquistas domésticas e internacionais. Agora, o futebol entrou também no mapa da elite.

Para sermos inteiramente rigorosos, temos de explicar que o Holstein Kiel já se sagrou campeão nacional por uma vez. Mas foi no longínquo ano de 1912, numa altura em que a competição tinha uma formato diferente do actual: os campeões estaduais juntavam-se numa fase final a eliminar, com oito equipas, e o vencedor dessa poule erguia o troféu de campeão. Na final, o Holstein Kiel venceu o Karlsruhe, por 1-0, e assim entrou na galeria de notáveis.

Nas décadas que se seguiram, nomeadamente no pós-II Guerra Mundial, o clube acabaria por se tornar um cliente habitual dos escalões secundários. No início deste século, competia nas Ligas regionais até ter fincado os pés na III Liga, em 2014. Demorou quatro anos até conseguir a promoção à Bundesliga 2 e outros sete até trepar até ao topo, com dois terceiros lugares pelo meio.

Neste sábado, acrescentou uma linha dourada aos livros de história ao pontuar em casa do Bochum. Nas três primeiras jornadas da Bundesliga 2024-25 tinha perdido com Hoffenheim (3-2), Wolfsburgo (0-2) e Bayern Munique (1-6), mas à quarta foi de vez. Começou a ganhar em Bochum (golo de Pichler), permitiu a reviravolta antes do intervalo e chegou ao empate aos 89’ (Machino). Um ponto para recordar.