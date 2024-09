Fórmula 1: Norris garante pole à frente de Verstappen no GP de Singapura

Ferrari de Carlos Sainz voltou a embater no muro, com Leclerc a ultrapassar os limites da pista e a partir do nono posto. Hamilton surpreende com terceiro lugar da grelha.

Lando Norris (McLaren) conquistou este sábado a pole position do Grande Prémio de Singapura, 18.ª prova do Mundial de Fórmula 1, superando Max Verstappen (Red Bull), que bateu Lewis Hamilton (Mercedes) e as próprias expectativas para largar da primeira linha da grelha do circuito citadino Marina Bay na corrida de domingo (13h, SPTV4).

Depois da eliminação de Sergio Pérez (Red Bull), que não foi além do 13.º lugar na qualificação, foi a vez de Carlos Sainz (Ferrari) - outro protagonista do acidente de Baku - centrar todas as atenções. O espanhol embateu nas barreiras logo na primeira tentativa de marcar um tempo na discussão da pole position, o que provocou a interrupção da sessão dois minutos após o início da Q3.

O SF-24 de Sainz entrou em despiste sem que o piloto conseguisse perceber se foi um problema de perda de temperatura dos pneus ou de "ar sujo" causado pelo carro que seguia à sua frente. A verdade que o Ferrari de Sainz ficou fora de combate, em 10.º lugar, acabando por ser a primeira desilusão do dia, a que se seguiu a de Charles Leclerc.

?? “Cold tyres, dirty air?”



Sainz speculates over the radio as to why he lost it in the final turn#F1 #SingaporeGP. . pic.twitter.com/16qKMOXZaC — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

O piloto monegasco ultrapassou os limites da pista e teve a volta anulada, terminando com o nono tempo, ao lado do companheiro de equipa.

Melhor esteve a Mercedes, ao fechar a segunda linha da grelha, com Lewis Hamilton a ameaçar partir ao lado de Norris (que igualou nomes como Emerson Fittipaldi, Alan Jones ou Carlos Reutemann, com seis poles), mas a ser relegado para terceiro por um Max Verstappen (que nunca fez pole nem venceu em Singapura) radiante por poder partir na frente e pressionar o principal rival no Mundial de pilotos logo no arranque.