FC Porto ganha aposta em Samu Omorodion com triunfo em Guimarães

Bis do avançado espanhol resolveu partida que acabou com a invencibilidade caseira da formação minhota em 2024-25.

O FC Porto confirmou este sábado a tendência dos últimos anos e venceu, por 0-3, na deslocação a Guimarães, onde o ponta-de-lança Samu Omorodion, com um bis (47 e 59'), levou a formação de Rui Borges ao tapete, impondo a primeira derrota caseira da época aos minhotos e apenas a segunda nas 12 partidas disputadas em 2024-25. Pepê fechou as contas (88').

Com este resultado, o FC Porto alcançou, provisoriamente, o Sporting na liderança da Liga, com 15 pontos, ficando os vitorianos no quarto posto, à condição, com 12 pontos, em seis jornadas.

O Vitória SC optou por um bloco baixo para tentar condicionar o adversário sem, contudo, exercer uma pressão eficaz. Aproveitou o FC Porto para pegar no jogo, procurando circular a bola, mas sem imprimir a velocidade necessária para fazer oscilar a formação minhota.

Em resultado dessa dicotomia, o jogo arrastou-se sem que surgissem lances dignos de realce nas zonas de finalização. A produção ofensiva do Vitória SC limitava-se a algumas investidas do lateral João Miguel Mendes, na esquerda, a que nem o ala João Mendes, nem os apoio Tomás Händel e Nuno Santos, davam sequência.

Embora confortável a defender — o central Otávio perdeu a titularidade para Zé Pedro —, o FC Porto estava, contudo, longe de intimidar o adversário no ataque.

Positivo/Negativo Positivo Samu Omorodion Rectificou na segunda parte, com um bis em 12 minutos, a exibição dos primeiros 45 minutos, justificando a titularidade. Contando com o jogo anterior, frente ao Farense, nos três primeiros remates à baliza com a camisola do FC Porto, marcou três golos.

Positivo Francisco Moura Duas assistências para os golos de Samu e Pepê, numa tarde em que não se viu Kaio César.

Positivo Alan Varela Assegurou a organização do meio-campo sem abdicar de surprender a defesa vitoriana com um remate que obrigou Bruno Varela a aplicar-se.

Positivo Pepê Fechou as contas depois de um jogo em que ajudou a minar a organização do adversário. Negativo Bruno Varela Excedeu-se, sem razão, nos protestos com o árbitro por uma carga inexistente de Samu Omorodion, desencadeando uma reacção violenta das bancadas, a provocar a interrupção do jogo.

Em tese, a estreia a titular de Samu Omorodion deveria infundir respeito, mas o impacto esperado não se sentia ainda.

E, apesar de Vítor Bruno ter optado por guarnecer o meio-campo com Varela e Eustáquio, destacando Nico González para uma missão de apoio directo ao ponta-de-lança, nem Pepê nem Galeno conseguiam encontrar os espaços suficientes para ameaçar a baliza vitoriana.

Em matéria de finalização, os “dragões” tentavam mais, mas sempre de forma denunciada, desinspirada e, consequentemente, sem verdadeiro perigo.

Esgotava-se, pois, uma primeira metade — interrompida na sequência de arremesso de cadeiras para o relvado — sem grandes motivos de interesse.

Uma realidade que Samu Omorodion se encarregou de transformar no primeiro lance da segunda parte. O espanhol, que recolheu aos balneários com queixas físicas, regressou para transformar em golo um cruzamento de João Mário, após iniciativa de Pepê.

Obrigado a alterar uma postura de expectativa, o Vitória SC ainda criou a impressão de não estar disposto a abdicar de um resultado positivo.

Mas Samu Omorodion, antes da primeira hora de jogo, bisava após investida de Francisco Moura, a solicitar o goleador na profundidade. Frente a Bruno Varela, Samu não errou o alvo.

Estava definitivamente ganha a aposta do treinador portista, com Samu a marcar pela terceira vez em dois jogos consecutivos, depois de ter selado o triunfo com o Farense, no Dragão.

Um golo a que o Vitória SC tentou reagir, com Rui Borges a lançar Jesús Ramírez, Samu e Gustavo Silva, mas que acabou por não ter impacto face à organização de um FC Porto que iniciou em Guimarães um ciclo de altíssima exigência, com cinco jogos e a estreia na Liga Europa.

Na resposta a um remate fortíssimo do portista Alan Varela, Gustavo Silva ainda dispôs de uma boa ocasião, após jogada de Samu, mas chegou tarde ao cruzamento, esgotando-se praticamente aí as possibilidades de conseguir ainda reentrar na discussão do resultado.

Até porque o FC Porto fechou as contas aos 88 minutos num cabeceamento de Pepê, a cruzamento de Francisco Moura, encerrando a questão com a sétima vitória consecutiva dos portistas em Guimarães.