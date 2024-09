Cassiano Klein é o novo treinador da equipa de futsal do Benfica

Técnico brasileiro conquistou, entre outros troféus, uma Taça dos Libertadores ao serviço do Cascavel. Chega a Portugal para tentar contrariar a hegemonia do Sporting.

Com a preparação para a nova época em curso e a três semanas do arranque da Liga de futsal 2024-25, o Benfica apresentou o novo treinador. É brasileiro, chama-se Cassiano Klein e assinou contrato até 2027, naquela que será a sua primeira experiência fora da América do Sul.

Através do site oficial, o Benfica anunciou a chegada do treinador de 41 anos, que passou as duas últimas temporada no Joinville, depois de quatro anos no Cascavel, clube em que conquistou uma Taça Libertadores e um campeonato brasileiro.

"Trabalhar num país que também respira futebol e futsal inspira-me muito, tal como trabalhar num campeonato tão competitivo, com grandes equipas e grandes profissionais. Sou apaixonado por aprender e tenho a convicção que vamos continuar a aprender muito nas competições. Espero que tenhamos mérito para chegar até ao final e desfrutar de coisas muito boas", resumiu Klein.

Eleito o melhor treinador do mundo em 2022, pelo site especializado Futsal Planet, e o melhor técnico da Liga Nacional de Futsal, no Brasil, em 2023, Cassiano Klein terá como propósito maior conduzir o Benfica ao seu primeiro título de futsal desde 2018-19, com o Sporting a dominar o campeonato nas últimas temporadas.

Para isso, os "encarnados" reforçaram-se para a nova temporada com o internacional português André Coelho (ex-Barcelona), com André Correia (ex-Leões de Porto Salvo) e com Raul Moreira (que já pertencia aos quadros das "águias" mas estava emprestado ao Caxinas).