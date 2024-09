O Boavista tenta provar que o chão não é o limite

Para uns, os que investem forte e planeiam a preceito no futebol, o céu é o limite. Para outros, o limite é o chão. É o limite de quem pouco tem e, por isso, de quem pouco se espera. Aquilo que se pede ao Boavista neste momento é, de forma simples, que consiga fazer, com pouco, o que alguns não fazem com muito. A equipa não pode inscrever jogadores e vai a jogo com os miúdos da formação. É o que há. Ali, o chão é o limite.

