Benfica qualifica-se para Liga dos Campeões de basquetebol

“Encarnados” contornaram as baixas no plantel e os suíços do Fribourg Olympic na final do play-off, por 91-85.

O Benfica qualificou-se neste sábado para a Liga dos Campeões 2024-25 de basquetebol, graças a um triunfo sobre os suíços do Fribourg Olympic, por 91-85, na última etapa da fase de qualificação.

Na final do play-off, disputada em Antalya, na Turquia, o campeão português surgiu em campo com várias baixas (Trey Drechsel à cabeça) mas lidou bem com os momentos de maior aperto e chegou ao intervalo na frente, por 52-41.

No terceiro período, o campeão suíço cresceu e levou a melhor nesse parcial (14-25), mas o Benfica recompôs-se, ganhou no derradeiro período por 25-19 e fechou o apuramento com êxito, depois de ter já derrotado, nesta caminhada, os búlgaros do Rilski, por 89-88.

O MVP foi o reforço Ahmaad Rorie, com 24 pontos somados e sete assistências, num jogo em que Betinho Gomes e Nicolas Carvacho foram determinantes também no controlo das tabelas.