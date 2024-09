Benfica adia revisão dos estatutos, Fernando Seara demite-se

Depois da aprovação na generalidade, ainda durante a manhã deste sábado, pelos 1644 sócios do Benfica presentes no Pavilhão n.º 1 do Complexo Desportivo do clube para participarem na Assembleia Geral Extraordinária, a votação na especialidade dos 97 artigos arrastou-se, levando ao adiamento de um mês da revisão dos estatutos.

Um cenário que provocou ainda a demissão de Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do emblema da Luz.

No final, depois de ter evitado que o abandono de Fernando Seara, já durante a tarde, “condenasse” a reunião magna benfiquista — José Pereira da Costa assumiu a presidência da MAG —, o líder da direcção do clube, Rui Costa, dirigiu-se aos sócios para pedir desculpa pelo sucedido na segunda metade do dia e prometer que a revisão estatutária (promessa eleitoral do actual presidente) será concluída numa próxima assembleia.

A proposta global única de revisão dos estatutos do Benfica, saída das negociações entre os autores das três propostas globais apresentadas à Mesa da Assembleia Geral (Direcção, Movimento Servir o Benfica e Comissão de Estatutos), pretendia alargar o debate depois de uma última revisão (2010) pouco participada.

Entre os pontos mais relevantes, destaque para a limitação de três mandatos consecutivos para os presidentes da direcção, Assembleia Geral e Comissão de Remunerações.

A proposta sugere ainda que se passe a votar as contas consolidadas do grupo Benfica, e não apenas as do clube nas assembleias. A maioria do clube na SAD passará a ser estatutariamente obrigatória, assegurando que terá o controlo da gestão e indicando sempre o presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva.

Fernando Seara abandona

Com a votação na especialidade a arrastar-se, o candidato às próximas eleições, João Diogo Manteigas, fez um requerimento a solicitar que a assembleia prosseguisse noutra data, quando o presidente da MAG tinha estipulado como prazo-limite para a aprovação as 20 horas deste sábado.

Após receber o requerimento, Fernando Seara submeteu-o a votação, tendo abandonado de seguida o pavilhão, demitindo-se, na sequência da aprovação dos sócios.

João Diogo Manteigas tinha criticado o atraso no processo de revisão estatutária, bem como a falta de transparência e a violação de prazos. E, apesar de a reunião ter prosseguido, a votação das propostas admitidas na especialidade, a que se seguiria a votação final global das alterações, foi mesmo interrompida ao início da noite.